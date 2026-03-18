El norte de Portugal mantiene su plan «low cost»: su industria paga casi la mitad que en Galicia y cosecha inversiones millonarias

El coste salarial ordinario, dentro del conjunto de los denominados costes laborales, se corresponde con los pagos abonados a los trabajadores cada mes. Es el sueldo, básicamente, sin contar con los abonos extraordinarios o retribuciones en especie. El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este martes la encuesta trimestral de los costes laborales del cuarto trimestre de 2025, que afloró un salario medio en Galicia de casi 1.870 euros, ligeramente superior (0,75%) al del periodo anterior.

En el caso de la industria, el coste salarial ordinario ha superado los 2.160 euros mensuales tras haber experimentado un aumento del 5% en el último año. Una revalorización que contrasta frontalmente con la realidad en el norte de Portugal, donde las empresas manufactureras mantienen las nóminas casi congeladas en los 1.175 euros netos mensuales —por debajo del salario mínimo español—, de acuerdo a los datos oficiales de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

El sector privado luso, por tanto, mantiene esta estrategia laboral low cost pese a los continuos mensajes de alerta de patronales y administraciones sobre la falta de mano de obra especializada y su impacto en la generación de riqueza y facturación. Porque la industria es, además, una de las actividades peor pagadas, solo superada por el sector primario (1.067 euros mensuales de media), las actividades artísticas (1.038 euros), las inmobiliarias (1.115 euros) y la hostelería (930 euros líquidos al mes). No obstante, y como una rueda que no cesa, el norte del país anuncia grandes inversiones empresariales casi con periodicidad matemática, trimestre tras trimestre, con la consiguiente creación de centenares de empleos. Solo desde el pasado octubre las cámaras municipales de esta región han dado la bienvenida a proyectos por más de 260 millones de euros.

Zapatillas Salomon, para empezar

El último se asentará en la freguesía de Silveiros, en Barcelos, con una inversión asociada de 7 millones de euros. La promotora es la compañía francesa de calzado deportivo Advanced Shoe Factory (ASF 4.0), integrada en el grupo Chamatex, que realizó una ronda de búsqueda de financiación privada; entre los inversores consta un viejo conocido para la industria gallega de la automoción, Carlos Tavares, expatrón de Stellantis. Otro socio es el campeón olímpico de judo francés, Teddy Riner.

Según divulgó este mismo martes el gobierno municipal, la fábrica estará operativa antes de final de año y contará con 210 trabajadores en una primera fase. Tendrá capacidad, de inicio, para la producción de medio millón de pares al año, aunque su objetivo pasa por llegar a los 1,5 millones de pares y 580 operarios en 2030. Las primeras deportivas que saldrán de esta planta serán de la marca Salomon. ASF también es fabricante de Babolat o Millet.

«Todo el proceso para nuestra instalación en Silveiros contó con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelos, a través de su Oficina de Apoyo a la Inversión, que resultó fundamental» para materializar esta iniciativa, como enfatizó el futuro gerente de la fábrica, Winfried Escher. No han trascendido qué apoyos públicos ha recibido ASF, en forma de exenciones fiscales o eventuales ayudas directas, o a cuánto ha pagado el metro cuadrado. «Este proyecto —complementó el alcalde, Mário Constantino Lopes— reafirma a Barcelos como un territorio atractivo y dinámico, preparado para acoger nuevas inversiones».

Instalaciones de ASF en Francia / FdV

Ahora bien, la apuesta en lo económico de ASF no tiene nada que ver con la de la compañía portuguesa Cabelte, que el pasado octubre anunció la construcción de una nueva fábrica con una inversión de 150 millones de euros y la creación de 200 puestos de trabajo. Se ejecutará en la freguesía de Ribeirão, en Vila Nova de Famalicão, donde ya cuenta con otra planta, a sumar a la de Arcozelo (Vila Nova de Gaia). «Este proyecto representa confianza, innovación y el deseo de seguir creciendo con Portugal, conectando a productores y consumidores de forma más eficiente», destacó la empresa en un comunicado. Ocupará un espacio de unos 30.000 metros cuadrados para «incrementar la producción de cables de media y alta tensión en 30.000 toneladas anuales».

Y hasta 450 trabajadores tendrá a medio plazo la nueva planta de la gallega Cortizo en Chaves, según ha comunicado el ejecutivo municipal. Las obras ya han empezado y conllevarán una inversión de 100 millones de euros; en una «primera fase» empleará a un centenar de personas. Esta actuación fue reconocida como Projeto de Interesse Nacional (PIN), que tiene asociados beneficios fiscales y acceso a fondos comunitarios. Como abundó el mismo municipio al portal digital ECO, la planta se ha beneficiado de las «políticas municipales de incentivos a la inversión, concretamente a través de instrumentos como los Proyectos de Interés Nacional, incentivos fiscales, reducción del recargo municipal y disponibilidad de terrenos en condiciones altamente competitivas».

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En el capítulo de las malas noticias —que en lo relativo a inversiones no abundan, por fortuna para Portugal— está el cierre en Viana do Castelo de la planta de Enercon, de fabricación de aerogeneradores Enercon. Dejará de operar el próximo mes de abril y sus 50 trabajadores serán despedidos.