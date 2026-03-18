La industria olívica saca pecho de su buena salud ante un contexto incierto

La industria está en un momento clave en Galicia. La situación geopolítica actual y la inestabilidad generada por las guerras en Ucrania y Oriente Medio amenaza con tumbar a algunos de los sectores que se encuentran en un muy buen estado de forma, especialmente en Vigo y su área. La automoción, el naval o la cadena mar-industria son ejemplos de buena salud, de capacidad competitiva o carácter exportador, pero tienen ante sí una serie de retos que afrontar que precisan medidas, tanto desde dentro de las propias empresas como a través de la colaboración de las administraciones. «El presente es muy sano y tienen un futuro prometedor», estima el director comercial de empresas de CaixaBank en Galicia, Ramón Castiñeira, que recuerda que solo el año pasado la entidad financió con 2.300 millones de euros a las empresas gallegas, un 44% más que en 2024, de los que 805 millones de euros correspondieron a la provincia de Pontevedra.

Castiñeiras fue unos de los participantes de la nueva edición de Diálogos con FARO, foro en el que también estuvieron presentes el presidente de Conxemar, Eloy García; el plant manager de TI Automotive, Fran Yáñez, y el presidente de Aclunaga, Manuel Vázquez. Bajo el título Vigo, economía e industria: desafíos y oportunidades, y con la moderación de la redactora jefa del decano Lara Graña, los cuatro analizaron el punto de partida de sus respectivos nichos y también cómo CaixaBank puede seguir apoyándolas.

García, Yáñez y Vázquez coinciden en el análisis inicial positivo de la salud de sus respectivos sectores, con unas pesqueras «con resultados muy buenos»; una automoción en «un momento dulce» gracias a la «muy potente» posición de Stellantis Vigo, y un naval con «mucha carga de trabajo» y «empresas bien saneadas».

Desafíos

Sin embargo, los tres directivos también señalan los no pocos desafíos que hoy enfrentan. En el caso del naval, el también gerente de la firma Norinver recuerda que tienen mucha «falta de espacio» y de mano de obra. «Llegan proyectos y tienen que decir que no; Habría más posibilidad de hacer más cosas si hubiera más capacidad», comenta el responsable del clúster naval gallego. «Nosotros si de algo nos quejamos es que no jugamos con las mismas herramientas que nuestros competidores», recuerda también Vázquez, aludiendo a los apoyos que dan los países asiáticos a sus astilleros.

En automoción, Fran Yáñez también valora que están en ese buen momento, pero también que «los éxitos del pasado no garantizan los éxitos del futuro». El récord en la planta de Balaídos (de casi 560.000 unidades el año pasado) y la carga de trabajo actual en los proveedores con las furgonetas K9 y el Peugeot 2008 están bien, pero para el tesorero del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga) «hay que seguir haciendo cosas para seguir siendo competitivos, flexibles y anticiparse a los cambios».

Desde Conxemar, por su parte, el foco está en los problemas burocráticos que tanto afectan a la pesca y las derivadas inmediatas que puedan darse con la guerra en Oriente Medio, es especial en materia de costes de combustible, críticos para la flota, y de los fletes. A mayores, Eloy García identifica el reto de la falta de relevo generacional, que afecta allá «donde hay mano de obra más intensiva», o del consumo de pescado, si bien matiza los datos aportados por el Gobierno, que considera que se venden menos kilos, pero que estos son mucho mejor aprovechados. «Antes se compraba un rape entero, con un desperdicio que puede ser del 50%, y son kilos vendidos, que computan», ejemplifica.

La evaluación que hace Ramón Castiñeira de la situación industrial en Galicia es positiva, con Vigo como «uno de los principales polos económicos y sin duda el motor industrial» que «goza de muy buena salud, con un presente muy sano». Aunque apunta a los retos que afrontan los distintos sectores, también destaca que hay «unas perspectivas de futuro interesantes».

Para hacer frente a todo ello, desde CaixaBank han apostado fuertemente por sus «Centros de empresa», donde asesoran a las compañías de cualquier tamaño. En total cuentan con más de 80 centros, de los que ocho se ubican en Galicia, con Vigo como epicentro con tres espacios. Castiñeira explica que recientemente han reformado la estructura de estos centros, «que no paran de crecer» y que cuentan con una «especialización» importante en diferentes áreas «cubriendo la necesidad en función del tamaño y situación de cada empresa». «Contamos con más de 40 profesionales en Vigo con la formación y experiencia suficiente», añade el responsable comercial, que destaca la posición de CaixaBank y su «mayor conocimiento del tejido productivo gallego».

Ramón Castiñeira / Alba Villar

«Nos adaptamos a las necesidades de las empresas» Ramón Castiñeira — Dir. comercial de empresas de CaixaBank Galicia

El director comercial de empresas de CaixaBank en Galicia, Ramón Castiñeira, sigue de cerca la situación de la industria en la comunidad y conoce como pocos los entresijos y las potencialidades que esconde. Ve «una evolución positiva» en un contexto europeo «de necesidad de potenciar industria y competitividad». Destaca, sobre todo, el papel de las empresas asentadas en la ciudad de Vigo y su área de influencia, donde opina que «hay unas perspectivas de futuro interesantes». Para apoyar y ser una pata clave de esta evolución positiva, la entidad ha reorganizado sus «Centros de empresa», para «seguir creciendo» y ofrecer el mejor acompañamiento posible.

Para ejemplificar el potencial de la ciudad olívica, Castiñeira cita el caso de uno lo de los bastiones vigueses más tradicionales, el pesquero, donde reluce «el carácter internacional» de muchas firmas. «Las empresas de pesca son muy activas en capital circulante, necesitan productos adaptados y tenemos un equipo especializado en comercio exterior, factoring, confirming…», comenta.

Estos centros de la entidad atienden tanto a las grandes empresas como a las pymes. «Vamos adaptando nuestros especialistas al tamaño de la empresa y las necesidades que van surgiendo», explica. Como ejemplo, cita que Caixabank financia «barcos de todo tipo y tamaño». «Tenemos un servicio de shipping muy potente, como uno de los cinco operadores más potentes a nivel mundial», resalta. Sin embargo, también pone de relieve la importancia del acompañamiento del capital privado, «porque debemos ser complementarios», estima.

Fran Yáñez / Alba Villar

«Toca reinventarse para no perder relevancia» Fran Yáñez — Plant manager de TI Automotive Vigo

El futuro eléctrico de la automoción está chocando con la demanda real del mercado. Esto ha provocado un sinfín de problemas a la gran mayoría de los grandes fabricantes (OEM), pero también de los proveedores. Vigo, en cambio, es un oasis, con la planta de Balaídos cerrando 2025 con un récord de producción en medio de su transformación con la adopción de la nueva plataforma, la STLA_Small. «Tenemos un ecosistema muy potente», recuerda Fran Yáñez, «pero toca reinventarse para no perder relevancia, hacer los deberes».

El responsable de la planta de la multinacional TI Automotive apunta a esa «descarbonización» y a la «competencia internacional» como los principales desafíos para la industria, por lo que demanda a la UE «un marco regulatorio que encaje con la capacidad real del mercado de adaptarse a estos cambios».

Sobre la mano de obra, a su juicio en Vigo «sobra talento», pero cree que «la industria ha dejado de ser atractiva para los jóvenes». «Nos cuesta incorporarlos, es otro mundo, otro tipo de sociedad, talento hay mucho, pero nos está constando incorporarlo. Las empresas tenemos que hacer un ejercicio de reflexión», señala el también presidente del Digital Innovation Hub de Galicia (Dihgigal)

Eloy García / Alba Villar

«Hay que evitarque la regulación sea un problema» Eloy García — Presidente de Conxemar

El sector pesquero gallego (en concreto, el de Vigo y su área) representa «un ecosistema muy desarrollado», con un carácter «global» en el que «hay mucha colaboración» en los diferentes eslabones de la cadena y entre las propias cabezas tractoras. Así lo ve Eloy García, el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, Conxemar. Solo problemas exógenos perturban a una industria que se encuentra en una situación «cómoda», principalmente en el apartado burocrático o los problemas geopolíticos.

Como ejemplo, García cita el sistema Catch, impulsada por la UE para garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y que es obligatorio desde el pasado 10 de enero de 2026. En la práctica, un caos para la industria. «Es el nuevo disparate que sufrimos desde Europa», lamenta García, que considera que «hay que evitar que la regulación sea un problema», para lo que ve indispensable «el asociacionismo» y el trabajo de lobby que realiza la propia asociación. «Tenemos que tener sectores estratégicos y la alimentación lo es», recuerda.

Manuel Vázquez / Alba Villar

«Estamos en un momento bueno, hay que consolidarlo» Manuel Vázquez — Presidente de Aclunaga

Los astilleros que sobreviven en el naval gallego gozan hoy de una importante carga de trabajo. En algunos, incluso, frenando la nueva contratación para poder sacar adelante los pedidos ya firmados. Una situación de la que también se benefician las auxiliares, que compaginan su labor en la comunidad con sus trabajos en el extranjero. «Es un momento dulce, pero un poco amargo por no poder acometer todo lo que llega», resume el presidente de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), Manuel Vázquez.

Como principales retos, el gerente de la auxiliar ferrolana Norinver cita «un problema grave de recursos humanos» y de espacio, pero también la competencia injusta que ven de países con ayudas de estado como China o Corea del Sur. «Si jugásemos con las mismas normas, aquí se verían construcciones navales que hace muchísimos años que no se ven en Europa», señala.

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Sobre el futuro, explica que las expectativas «son relativamente halagüeñas, salvando la coyuntura internacional» y que es el momento de certificar este buen momento. «Tenemos una buena posición, una industria capaz de hacer cosas; Hay que consolidarlo», sentencia.