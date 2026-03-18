Salvat factura 100 millones en 2025, un 10% más, y obtiene luz verde para vender sus nuevos medicamentos en EE.UU. y China

El grupo farmacéutico Salvat facturó 100,3 millones de euros en 2025, lo que representa un 10,3% más que en el ejercicio precedente, y ha recibido la aprobación de los tratamientos óticos como clotrimazol por la FDA para Estados Unidos, así como la autorización de ciprofloxacino y fluocinolona para China.

En una rueda de prensa este miércoles para presentar los resultados tras cumplir su primer año en el cargo, su CEO, Jordi Muntañola, ha destacado la evolución de la rentabilidad operativa (Ebitda) de la compañía el año pasado, escalando un 24,6%, hasta situarse en los 17,2 millones de euros.

"Son unos resultados financieros muy potentes, considerando que es el primer año de transformación, y superar esos 100 millones de facturación, que para una compañía mediana como la nuestra es un buen punto de partida", ha destacado el directivo.

Muntañola ha explicado que la compañía inició en 2025 un proceso de transformación integral, buscando "una aceleración del crecimiento en volumen y rentabilidad, maximizar el valor de la empresa y llevar a la compañía a un siguiente nivel".

Asimismo, ha avanzado que la previsión de la empresa para 2026 es que el crecimiento vuelva a ser de doble dígito, recordando que el 95% del portafolio de Salvat es de desarrollo interno, lo que minimiza el riesgo de dependencia de licencias externas.

Presencia en 60 países

Fundada en 1955, la compañía está especializada en oftalmología y otorrinolaringología y dispone de plantas de producción en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y en Alcalá de Henares (Madrid) y tiene presencia en más de 60 países.

En 2025, la compañía destinó 5 millones de euros en I+D propia, el 5% de sus ventas, para reforzar sus plataformas tecnológicas y desarrollar soluciones terapéuticas diferenciales en oftalmología y otorrinolaringología.

Actualmente, el grupo farmacéutico Salvat cuenta con más de 500 empleados, con 15 nuevas incorporaciones el año pasado tanto en cargos directivos como en otras áreas críticas de la empresa.

España, motor de las ventas

El grueso de los ingresos de 2025 provino del negocio farmacéutico (Pharma Business), con de 93,8 millones de euros, un 9,4% más respecto al año anterior, siendo España el motor principal (69,8 millones), mientras que el mercado internacional ha aportado 24 millones más (+10%).

El grupo ha destacado la aprobación en 2025 del clotrimazol en España y por la FDA norteamericana, con comercialización a partir de 2025 y 2026, respectivamente; la aprobación del ciprofloxacino y fluocinolona para China para empezar a operar en 2026; y la firma de un contrato para comercializar Clobetasol en Canadá a partir de 2027.

"El objetivo de cara a 2026 es conseguir 11 lanzamientos en España y 7 en el área internacional y crecer un 11% respecto al ejercicio 2025", ha señalado Muntañola.

Producción para terceros

El modelo de negocio de la compañía incluye también la división de fabricación para terceros (CDMO), que obtuvo en 2025 unos ingresos de 6,6 millones de euros, un repunte del 24,4% respecto a 2024, y la expectativa de que crezca un 35% en 2026.

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En este área, gana importancia la planta de Alcalá de Henares, con capacidad de producir entre un 30% y 40% para el extranjero y que el año pasado se convirtió en la primera en España con autorización de la FDA para fabricar productos estériles mediante tecnología Blow-Fill-Seal (BFS) destinados al mercado estadounidense.