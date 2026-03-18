La Generalitat Valenciana rechaza quedarse con las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante a las que quieren renunciar sus propietarios

Complicado se presenta el panorama para los agraciados con viviendas protegidas en Les Naus que han comunicado oficialmente su intención de desprenderse de ellas tras destapar Información el escándalo de unas adjudicaciones que ahora están en manos de la Justicia.

En respuesta a al menos uno de los adjudicatarios que ha puesto en conocimiento de la Conselleria de Vivienda la idea de rechazar sus pisos, el departamento que dirige Susana Camarero deja claro que no se va a quedar con el inmueble ni va a hacer nada para facilitar la pretensión del propietario de deshacerse de él mientras continúe la investigación administrativa y siga abierto el procedimiento penal que se está instruyendo en un juzgado de Alicante por estos hechos.

Vivienda comunica al interesado que en su momento “emitió el correspondiente visado de los contratos a partir del cual usted formalizó la compraventa de la vivienda de la que hoy es titular de pleno dominio mediante la procedente elevación de escritura pública”.

Rafa Arjones

"No procede ni nos corresponde"

La respuesta de la conselleria no se queda ahí, sino que informa además de que “independientemente de las comprobaciones que este servicio está realizando sobre todo el procedimiento de visado de los contratos de la promoción del expediente de referencia, en el marco de las cuales usted y la representación de la cooperativa fueron requeridos para la aportación de documentación, y de las consecuencias que de ellos pudieran derivarse en el ámbito administrativo”, afirma, “consideramos importante poner en su conocimiento que, dado que el expediente se encuentra en la actualidad inmerso en un procedimiento penal, no procede ni nos corresponde interferir en el correcto desarrollo de aquel”.

Ante esta comunicación, el abogado que representa a este y a otro adjudicatario con idéntica intención de desprenderse de su casa en Les Naus tiene previsto dirigirse a Vivienda para pedir un certificado de tanteo y retracto (compra preferente) y otro del precio máximo por el que pueden venderse estas viviendas. Y, de no obtener una solución a las pretensiones de sus clientes, lo pondrá en conocimiento de la magistrada que instruye la causa.

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Al menos cinco renuncias

Hasta el momento, al menos cinco propietarios de pisos en Les Naus han comunicado su intención de vender sus viviendas, para lo que precisan permiso de la conselleria. Vivienda ejercería el derecho de compra preferente que anunció que iba a traspasar al Ayuntamiento, lo que aún no se ha materializado.

Entre estos adjudicatarios se encuentra la arquitecta municipal de Alicante cuya pareja es el funcionario de Vivienda suspendido de empleo y sueldo por validar visados, entre ellos el suyo, con datos presuntamente no veraces.

Tampoco quiere seguir siendo vecina de Les Naus la exinterventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan ni una pareja, propietaria de dos pisos contiguos que aseguraron haber comprado tras poner fin a su relación y que ahora habían decidido vender (las dos casas) porque volvían a tener un proyecto de vida en común. O al menos eso es lo que relataban en el que escrito que presentaron en el Ayuntamiento.

Nueve expedientes al juzgado

Hasta el momento, el departamento de Camarero ha enviado nueve expedientes por irregularidades al juzgado que investiga las polémicas adjudicaciones de las que se han beneficiado la que era concejala de Urbanismo, otro arquitecto municipal y tres familiares de una directora general del Ayuntamiento y hoy jefa del servicio de Contratación, entre otros.

De los nueve expedientes remitidos, seis son por supuestos incumplimientos y los otros tres por no haberse aportado toda la documentación que se ha reclamado.