España eximirá a los británicos del visado de trabajo para la prestación de servicios por menos de 90 días

España eximirá los ciudadanos británicos del requisito de visado de trabajo en estancias de menos de 90 días, con el fin de facilitar la prestación transfronteriza de servicios y reducir las cargas administrativas. Así lo establece la declaración conjunta firmada este miércoles entre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y su homóloga británica Rachel Reeves, para reforzar la cooperación económica, como parte de la primera edición del Diálogo de Comercio e Inversiones en Madrid. El acuerdo pretende facilitar los viajes de negocios de corta duración y la expansión empresarial, de forma que España eximirá de visado a los profesionales británicos en estancias inferiores a 90 días y Londres acortará el proceso para obtener una licencia de patrocinio a las empresas españolas.

"Estamos en un momento de gran incertidumbre global y ahora, cuando más, necesitamos estar cerca de nuestros aliados estratégicos y el Reino Unido es el socio más importante de Europa, de la Unión Europea", ha destacado Cuerpo en la rueda de prensa posterior a esta reunión.

Cuerpo ha señalado que, pese al impulso de las relaciones bilaterales y el comercio entre ambos países, hay muchísimo potencial en áreas, por ejemplo, tan importantes como la inteligencia artificial, la energía, las ciencias de la vida o la defensa.

Ambos gobiernos tratarán de reducir el coste y la duración de los procedimientos necesarios para los viajes de corta duración destinados a la prestación de servicios, de conformidad con la aplicación del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Esto incluye, entre otras cosas, la expedición de certificados que garanticen que un trabajador y su empleador solo pagan cotizaciones a la seguridad social en un país a la vez cuando se desplazan temporalmente entre el Reino Unido y España por motivos de trabajo, ámbito en el que el Gobierno del Reino Unido ha invertido recursos adicionales para reducir los tiempos de tramitación.

A raíz del acuerdo marco bilateral, el Ministerio del Interior del Reino Unido y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España mantendrán un diálogo estructurado con altos cargos, junto con el Departamento de Negocios y Comercio y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para analizar las posibles vías de seguir mejorando los viajes de negocios de corta duración. Además, ambos ministros coincidieron en la importancia de reforzar el reconocimiento bilateral de cualificaciones profesionales como una medida práctica para mejorar el comercio de servicios entre el Reino Unido y España, con un enfoque inicial en los sectores de la contabilidad y el ámbito jurídico y en plena coherencia con las actuaciones UE-Reino Unido en este ámbito.

Los ministros también han coincidido en promover capacidades industriales, garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro y reforzar la solidez de los activos críticos para fomentar la autonomía puede hacerse al tiempo que se mantiene la apertura y se coopera con países afines.

Ambas partes se comprometieron a seguir colaborando estrechamente para reforzar la seguridad económica, incluso mediante la cooperación en seguridad de la investigación y contratación pública segura. Como socios afines, ambas partes se comprometen a un diálogo y una consulta sobre las medidas destinadas a impulsar la capacidad industrial para minimizar el efecto adverso sobre el comercio, reducir la fragmentación de las cadenas de suministro y mantener la competitividad europea. Esto se refiere en particular a los sectores de la automoción, la energía y las industrias pesadas, reconociendo el potencial de perturbación para las empresas británicas y españolas.

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Los ministros impulsarán las prioridades comunes en materia de seguridad económica, comercio y crecimiento abordadas en este primer diálogo mediante una hoja de ruta de colaboración que se acordará antes de junio de 2026. Los ministros y altos cargos del Reino Unido y España celebrarán periódicamente reuniones de balance para garantizar los avances en los resultados de la hoja de ruta, y la primera tendrá lugar en el último trimestre de 2026, antes del segundo Diálogo, que se celebrará en Londres en 2027.