Ceamsa analiza más acuerdos de participación en startups tras recibir 51 candidaturas para su aceleradora

El sector de las algas europeo (y mundial) tiene en O Porriño a uno de sus principales puntales. Compañía Española de Algas Marinas (Ceamsa) es un referente en la industria con 60 años de vida, una simbólica cifra que está «celebrando» en crecimiento continuo y con más inversión en I+D. Primero, con la compra de parte de la mayor biorrefinería de cáscaras de naranja de Europa, PeelPioneers, operación adelantada por FARO; segundo, con el desarrollo de su aceleradora Ceamboost, que ya está dando sus frutos. La firma anunció el acuerdo con la catalana Poseidona para desarrollar un nuevo ingrediente derivado de algas con un contenido enriquecido en proteínas. Pero no será el único: Ceamsa recibió un total de 51 candidaturas de 14 países y está trabajando para «canalizar acuerdos específicos de participación y colaboración».

La aceleradora fue lanzada el año pasado con la idea de ofrecer a empresas de nueva creación acceder a financiación a lo largo de tres fases: partiendo inicialmente de 50.000 euros, ampliables a otros 50.000 y llegando a sumar otros 150.000 euros si se cumplen objetivos. A cambio de este proceso de nueve meses de duración, Ceamsa tomaría una participación accionarial en la incubada para «alinear intereses a largo plazo y contribuir al crecimiento y desarrollo sostenido de la startup». El cronograma previsto marcaba mayo de este año como el de la finalización del programa de incubación.

Según explica la empresa a preguntas de este medio, a la primera convocatoria (que abarcó del 30 de mayo al 11 de julio del 2025) se presentaron esas 51 candidaturas correspondientes a diversos sectores, que van desde el alimentario al cosmético o el de los suplementos nutricionales, todos «con un alto grado de innovación y potencial». «Todas ellas se evaluaron y, desde octubre, se ha trabajado con varias propuestas de forma personalizada», señala la compañía.

El primero de estos acuerdos que se ha dado a conocer es el de Poseidona, firma fundada en 2023 y que ha creado un nuevo ingrediente derivado de algas, con un contenido enriquecido en proteínas. Ceamsa «está ya colaborando en el itinerario de incubación consensuado para reforzar el posicionamiento competitivo» del producto desarrollado por la startup. «Dentro de esta ruta, nuestro departamento de I+D colabora en la actualidad aportando sus capacidades analíticas complementarias y su experiencia en el desarrollo de aplicaciones, pero a lo largo de la incubación participarán también diversos equipos de nuestros headquarters como el equipo comercial o el de desarrollo corporativo», agregan desde Ceamsa.

Por el momento, desde la empresa que preside Iñigo Alzueta prefieren no divulgar qué parte del accionariado ha tomado de la empresa catalana. Lo que sí avanzan es que están trabajando en otros acuerdos de participación y colaboración con las otras propuestas seleccionadas en Ceamboost.

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Para Alzueta, este primer pacto refuerza la apuesta de la firma «por la innovación abierta y la colaboración estructurada con startups tan disruptivas como Poseidona». Por su parte, la directora general y fundadora de Poseidona, Sonia Hurtado, destacó que esta incubación «supone un paso clave para profundizar en las evidencias del valor añadido de nuestro ingrediente», además de que estiman que servirá para «priorizar aplicaciones con mayor tracción y avanzar hacia una propuesta más competitiva, combinando capacidades técnicas y visión de mercado».