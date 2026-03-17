La vivienda se consolida como la gran preocupación de los españoles y empuja al sector inmobiliario hacia la tecnología para dar respuestas

La vivienda se ha convertido ya en la principal preocupación de los españoles y el sector inmobiliario busca respuestas en la tecnología. Con ese telón de fondo, el Círculo de Empresarios de Galicia acogió este martes en Vigo la octava edición de Proptech, el foro de referencia en Galicia sobre innovación aplicada al mercado inmobiliario.

La jornada, organizada por el Círculo junto a Metrocuadrado Real Estate Club y con el patrocinio de Abanca, reunió a promotores, inversores, directivos, emprendedores y profesionales del sector para analizar cómo la innovación está cambiando un mercado marcado por el encarecimiento de los precios de compra, la subida de los alquileres y el déficit de vivienda.

Según los datos expuestos durante el encuentro, un 42,8% de la población sitúa la vivienda como su principal preocupación, por encima de la economía y la política. A ello se suma que los precios de compra subieron un 12 % de media en 2025 y que el Banco de España cifra el déficit de vivienda en 700.000 unidades, un contexto que, según los organizadores, ha convertido la búsqueda de soluciones en una prioridad para el sector.

En la apertura del Foro de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Esquer, miembro de la junta directiva del Círculo, recordó la evolución del evento y defendió el papel de la tecnología en un mercado con problemas estructurales como la falta de oferta, la escasez de suelo, la burocracia, el aumento de costes y la falta de mano de obra. En esa línea, señaló que la innovación resulta clave para mejorar la toma de decisiones, ganar eficiencia y encontrar respuestas allí donde el modelo tradicional presenta límites.

Tras la intervención institucional de José Manuel Nogueira, en representación de Abanca, la jornada abordó los nuevos modelos y oportunidades del mercado en una conversación empresarial en la que participaron Marta Pallarés, de Zenova, y Alejandro Ramos, de Almond Real Estate, junto a Pablo Campos y Jorge Pernas, de Metrocuadrado Real Estate Club.

Uno de los ejes del encuentro fue la aplicación práctica de herramientas tecnológicas al desarrollo de proyectos inmobiliarios reales. En ese bloque participaron Alejandro Bermúdez, de Atlas Real Estate; Juanba Ramos, de Persuadis; y Gabriel Fortes, de Architectures, que expusieron cómo la digitalización está teniendo ya impacto en los plazos, los costes y los resultados de la actividad inmobiliaria. La conversación estuvo moderada por Álvaro Visier y Alfonso Correa, también de Metrocuadrado Real Estate Club.

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La inteligencia artificial centró otra de las mesas del foro, con la participación de Carlos Álvarez, de CMA Consultora, que analizó el papel de los datos y de los modelos predictivos en la transformación de la toma de decisiones estratégicas, desde el análisis de mercado hasta la valoración de activos y la identificación de oportunidades de inversión.