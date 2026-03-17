Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros

Aunque millones de conductores confiaban en que no llegase a suceder, era cuestión de tiempo. Galicia cuenta ya con gasolineras en todas sus provincias en las que el coste por litro de gasóleo supera el umbral de los dos euros. Es el resultado del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que impacta de lleno en el sector energético y repercute en el precio de los carburantes. «La situación ha disparado el precio de cotización del barril en el mercado, a los que se ciñe el coste de los combustibles», explica Miguel Ángel Salceda, presidente de la Federación Galega de Estacións de Servizo (Fegaes).

A cierre del lunes, Pontevedra se colocaba como la única provincia que todavía no presentaba ninguna estación de servicio en la que el precio de este tipo de combustible superase dicho valor. Sin embargo, de acuerdo con la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta este martes, la región registra ya la primera gasolinera en la que el diésel sobrepasa la cifra: tiene un coste de 2,009 euros. Está ubicada en Vigo, en la avenida Ricardo Mella. Se trata de uno de los puntos de repostaje de la compañía Moeve, anteriormente Cepsa.

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Sin señales certeras sobre el futuro del sector energético, lo que es evidente es que la tendencia alcista de los precios no pisa el freno y el repostaje se convierte en una parada cada vez más cara para el bolsillo de los conductores. Ante esto, Salceda declara que, desde Fegaes, «exigimos una revisión inmediata de los impuestos que se aplican a los hidrocarburos para aliviar el precio para que el consumidor final no sufra las consecuencias de una guerra que está a miles de kilómetros de España».