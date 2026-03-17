El precio de los carburantes no pisa el freno: los gallegos cargan con un sobrecoste diario de 2,15 millones de euros

En la carretera del consumo energético, Galicia sigue circulando a gran velocidad. Con el precio del combustible acelerando día a día y sin señales certeras de freno, el repostaje se convierte en una parada cada vez más cara para los conductores, impactando de lleno en sus bolsillos. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán ha puesto a la economía gallega en una cuesta arriba que se observa cada vez que resulta necesario detenerse en los surtidores de las gasolineras.

Desde que estalló el conflicto, el precio de los carburantes ha pisado el acelerador y ha disparado el gasto en gasolina y diésel en toda la comunidad. El resultado del encarecimiento de ambos combustibles alcanza una magnitud significativa: un sobrecoste de 2,15 millones de euros diarios desde el estallido bélico. En Galicia, el consumo medio de gasóleo es de aproximadamente 3.550 toneladas por jornada, que equivalen a unos 4,2 millones de litros. A ese volumen se suman unas 790 toneladas de gasolina 95 —la más utilizada por los conductores—, lo que se traduce en más de un millón de litros.

El diésel es el combustible más afectado. En marzo le adelantó por la derecha a la gasolina y se colocó como el hidrocarburo más costoso. Con respecto al pasado mes de febrero —cuando el coste medio era de 1,44 euros por litro en la región gallega según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, el importe del litro de gasóleo se ha elevado 44,5 céntimos. Ese aumento supone que, solo por este combustible, los gallegos y gallegas están desembolsando alrededor de 1,88 millones de euros más cada día. Ahora, llenar el depósito con diésel es casi un 31% más caro. Varias estaciones de servicio de Galicia registran ya valores superiores a los dos euros. Lugo y Ourense se configuran como las provincias más caras (1,89 euros por litro). Le siguen muy de cerca A Coruña (1,88 euros) y Pontevedra (1,87). De acuerdo con la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta este lunes, el precio medio del diésel en la comunidad es de 1,88 euros por litro. Se trata de la cifra más alta desde noviembre de 2022.

Evolucion del precio de los combustibles en Galicia / Hugo Barreiro

La gasolina 95 también ha seguido esta tendencia alcista. Desde el pasado mes, el precio ha aumentado 26,2 céntimos. El resultado son unos 275.800 euros adicionales diarios que recae en quienes lo repostan. Actualmente, este tipo de carburante presenta un promedio de 1,73 euros por litro. Es el mismo dato que se registra en A Coruña, Lugo y Pontevedra, un céntimo por encima de Ourense (1,74 euros). La variación desde febrero es de un 17% más, en comparación con los 1,48 euros por litro de aquel entonces.

Todo ello es el resultado de varios factores internacionales. El coste del barril Brent —el de referencia en Europa— se sitúa hoy por encima de los 103 dólares. La causa principal de la subida se atribuye principalmente a los ataques a las industrias petroleras en Oriente Medio —una zona clave para el suministro de petróleo a nivel mundial— como producto de la ofensiva estadounidense e israelí. La incertidumbre en los mercados energéticos dispara el precio del crudo y del gas y, en consecuencia, del combustible refinado que terminan pagando los clientes de las gasolineras.

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El importe de los carburantes se va acercando a grandes pasos a los máximos registrados en 2022, coincidiendo con la invasión de Rusia a Ucrania. El conflicto provocó una de las mayores crisis energéticas de la historia reciente debido a la dependencia de los países miembros de la Unión Europea en relación con los recursos rusos. Todo ello dio paso a un significante ascenso en el precio del gas, del petróleo y de la electricidad. Ante este panorama, el Gobierno se vio obligado a intervenir con bonificaciones extraordinarias de 20 céntimos por litro en cada visita a cualquiera de las gasolineras nacionales, una mediación que varios reclaman que se repita de forma urgente con el fin de poner freno a la situación actual.