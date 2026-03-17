Leapmotor abre la puerta a que Stellantis use plataformas chinas para producir su nueva generación de vehículos

El futuro de Stellantis Vigo pasa sí o sí por la llegada de la STLA Small, la plataforma que permitirá a la planta dar el salto a la nueva generación del Peugeot 2008, su todocamino estrella. Los días siguen pasando, pero, a falta de anuncio oficial por parte de la multinacional, todavía no se conocen los pormenores de esta infraestructura, que si nada cambia se activará en un año y medio para producir las preseries del nuevo modelo de la marca del león a finales de 2027, la antesala a su comercialización a gran escala en 2028.

El conglomerado automovilístico ha desvelado ya las características del resto de su familia de bases de ingeniería, incluyendo la STLA Medium, la STLA Large, la STLA Frame o la Smart Car (para su gama low cost). Y si hay una fecha señalada ahora en el calendario de cara a un próximo e importante anuncio, en el que puedan conocerse más detalles de este capítulo, esta es el 21 de mayo, cuando el actual CEO del grupo, Antonio Filosa, presentará su plan estratégico.

La expectación (como el silencio) continúa siendo máxima en torno a la STLA Small, inicialmente concebida solo para producir vehículos eléctricos y ahora como una plataforma «multienergía», como consecuencia del desplome del mercado de los modelos con enchufe. Stellantis parece avanzar en esta dirección aunque podría volver a virar de la mano de Leapmotor, firma china de la que posee un 21% del capital y con la que trabaja «muy de cerca» para ampliar su colaboración.

Así lo destacaron este lunes fuentes de la compañía con base en Hangzhou, elevando el tono sobre su relación con Stellantis y dejando entrever una cooperación industrial de mayor alcance. Desde la empresa aseguraron durante la presentación de sus resultados de 2025 que están «explorando activamente» proyectos conjuntos en automóviles y componentes con la multinacional con planta en Vigo, con negociaciones ya avanzadas en algunos casos.

El mensaje va más allá de una simple alianza comercial, abriendo la puerta a que Stellantis pueda apoyarse en las plataformas tecnológicas para eléctricos de Leapmotor, un movimiento que reforzaría el papel del fabricante chino no solo como exportador de coches eléctricos, sino como socio con capacidad de aportar arquitectura, desarrollo y producto.

Leapmotor, beneficios y casi 600.000 entregas

Leapmotor sitúa sus nuevas plataformas como la base de un catálogo más amplio, más tecnológico y más rentable. Li Tengfei, director financiero de Leapmotor, puso en valor especialmente su base de ingeniería LEAP 3.5, sobre la que apoya la nueva generación de modelos, y la D, orientada a vehículos de gama alta. Con ellas aspira a ganar escala, mejorar márgenes y reforzar su atractivo para futuras colaboraciones.

El giro estratégico de la marca china llega acompañado de cifras récord. En 2025, la firma disparó sus ingresos un 101,3%, hasta superar los 64.000 millones de yuanes (8.000 millones de euros), y logró entrar en beneficios (67,6 millones de euros). El margen bruto anual subió al 14,5% y las entregas rozaron los 597.000 vehículos, más del doble que un año antes.