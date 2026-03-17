Iberconsa vende su participación en la compañía logística Protea para centrarse en la pesca extractiva

Ibérica de Congelados (Iberconsa) es uno de los grupos de referencia global en la industria de elaborados de productos del mar. Al contrario que otras compañías del sector, que nacieron como armadoras y evolucionaron —con operaciones de crecimiento orgánico o inorgánico— hasta controlar toda la cadena del producto, Iberconsa fue concebida como una intermediaria y comercializadora, pero daría el salto al agua con los años para disponer de flota propia en Argentina, Namibia y Sudáfrica. Nació en 1981 de mano de la alianza entre los emprendedores David Ramos Palmero, Ángel López Soto, José Manuel Rodríguez Táboas y Daniel Cameselle, quienes tejieron un proyecto que alumbró iniciativas como la cadena minorista Hiperxel o la marca NÓS. El grupo está controlado a día de hoy por el fondo inversor norteamericano Platinum Equity.

Como ha podido confirmar FARO, la multinacional acaba de formalizar la venta de su participación en Protea Productos del Mar, de la que tenía el 37,5% del capital y a través de la cual era accionista indirecta de Frigoríficos de Galicia (Frigalsa) y Friotea. No se produce una entrada de capital externo con esta operación ya que sus títulos han sido adquiridos por las mercantiles Cosecha del Mar o Ceferino Nogueira (Nogar), que ya eran socios. Fuentes de Iberconsa han explicado que la desinversión obedece a su objetivo de «centrarse en inversiones alineadas con su core business como las recientes adquisiciones de los buques Oukaume y Santa Princesa», que operan bajo pabellón de Namibia y Sudáfrica, respectivamente.

El Oukaume (ex Björvin) fue adquirido en Islandia y tiene 50,5 metros de eslora; el Santa Princesa (ex Nuevo Barca), que portaba pabellón portugués, presenta otros 65 metros de eslora. Ambos fueron remodelados por el naval vigués, que también asumió las reconversiones del API VII (ex Pescaberbés Dos) o la dupla Minchos Octavo y Minchos Noveno. Grupo Iberconsa cuenta a día de hoy con una flota de 40 unidades, entre arrastreros (congeladores y de fresco), tangoneros y poteros; faena principalmente merluza, gambón argentino, calamar illex o rape. Las mismas fuentes autorizadas de Grupo Iberconsa han indicado a este periódico que esta venta no implica su desvinculación del grupo de empresas de Protea, incluyendo Frigalsa y Friotea, que « seguirán siendo proveedores de frío de referencia en Galicia».

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El músculo en logística frigorífica del ecosistema Protea es mayúsculo, máxime después de inversiones como las ejecutadas por la subsidiaria Friotea en O Porriño para unas instalaciones que cuentan con área de maquila y que recibieron una inversión de 20 millones de euros. Quizás sea Frigalsa la firma más reconocida por el público generalista y que está asentada tanto en Teis como en el corazón de Vigo, donde desembarcó en compañía de la ya liquidada Atunlo. Frigalsa está participada en un 50% por Protea y Pesquerías Nores Marín. A falta de conocer las cifras consolidadas del pasado ejercicio —la dirección del grupo preveía unos 500 millones en ventas—, Iberconsa fue en 2024 la segunda mayor pesquera española por volumen de toneladas comercializadas, con más de 97.600, y 476,5 millones de facturación.