Gadisa Retail valoriza el 99,5% de los residuos de su sede central

Gadisa Retail ha logrado valorizar el 99,5% de los residuos que genera en su sede central, situada en la plataforma logística de Piadela, en Betanzos, un resultado con el que la compañía se aproxima al objetivo de residuo cero y refuerza su estrategia de economía circular.

La empresa ha renovado además, por tercer año consecutivo, la acreditación «De Residuos a Recursos: Zero a Vertedero» de Saica Natur, auditada por TÜV SÜD, que certifica el alto nivel de aprovechamiento de los residuos generados en estas instalaciones. Según la compañía, casi la totalidad de los desechos recibe una nueva vida útil, mejorando incluso los registros del ejercicio anterior.

Con este resultado, la firma gallega consolida una política de sostenibilidad vinculada también a la eficiencia operativa y al mejor aprovechamiento de los recursos. Su modelo se apoya en cuatro pilares: el uso responsable de los recursos, la logística inversa, la compra a proveedores locales y la apuesta por la eficiencia energética.

Estrategia medioambiental

La estrategia de Gadisa Retail se articula sobre los principios de reducir, reutilizar y reciclar, integrados en toda la operativa logística. En la plataforma de Betanzos, el control del stock permite ajustar mejor los pedidos y reducir el desperdicio, mientras que la logística inversa facilita que los embalajes sostenibles completen un recorrido de ida y vuelta entre la sede central y los supermercados.

En estas instalaciones, un equipo de cerca de 40 profesionales gestiona cada año alrededor de 10.000 toneladas de residuos, fundamentalmente cartón, plástico y madera, que se reincorporan posteriormente a la cadena de valor. El mayor volumen corresponde al papel y cartón, materiales que la compañía recicla y reutiliza al 100%.

En concreto, alrededor de 7.100 toneladas de papel y cartón se destinan a la fabricación de más de 37 millones de cajas reciclables. Parte de ese volumen retorna a la red comercial transformado en cajas para pedidos a domicilio de Supermercados Gadis, cerrando así el ciclo de reutilización dentro de la propia actividad de la empresa.

También el plástico generado en la plataforma logística se incorpora de nuevo al circuito productivo. Según los datos de Saica Natur, cerca de 700 toneladas de polietileno de baja densidad transparente se han transformado en más de 3 millones de metros cuadrados de film estirable. A ello se suma el aprovechamiento energético de los residuos plásticos no reciclables, con una capacidad equivalente al consumo anual de 74 hogares.

La política de sostenibilidad de la compañía no se limita a Galicia. La plataforma logística de Medina del Campo, que abastece a los establecimientos de Gadis en Castilla y León, opera bajo los mismos criterios medioambientales. Sumando ambas instalaciones, Gadisa Retail ha valorizado y vuelto a poner en circulación más de 8.600 toneladas de cartón y más de 820 toneladas de plástico.

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Con estas cifras, la compañía refuerza una línea de trabajo en la que la gestión de residuos, la eficiencia logística y la economía circular ganan peso como factores de competitividad en el negocio de la distribución.