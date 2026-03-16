Urovesa firma un contrato para entregar más de 100 vehículos Vamtac a Singapur

La situación geopolítica global está aumentando significativamente la inversión en defensa en todo el mundo. La industria gallega se quiere posicionar para recibir cuantos más pedidos mejor, como ha sido el caso reciente de los buques encargados por la Armada de Suecia a Freire Shipyard. Ahora es uno de los máximos exponentes de esta industria en la comunidad la que avanza un nuevo contrato. Urovesa (URO Vehículos Especiales) ha anunciado su tercer contrato para suministrar todoterrenos Vamtac a las Fuerzas Armadas de Singapur (SAF).

Según ha explicado la compañía, Singapur es uno de los países del Lejano Oriente donde Urovesa comercializa sus vehículos y una vez concluido este tercer contrato se convertirá en el mayor cliente de la empresa en la zona Asia–Pacífico. En esta ocasión, la firma fabricará y entregará más de 100 vehículos en distintas configuraciones, «diseñados para cumplir los requisitos operativos de los distintos usuarios dentro del SAF».

El nuevo pedido deriva del contrato firmado a mediados de 2023 con Singapur, con entregas que se extenderían desde 2024 hasta 2026. La empresa que dirige Justo Sierra explica que «este es un nuevo hito en nuestra larga relación comercial con el país», que se remonta al año 2013.

«Desde el comienzo, satisfacer los altos estándares tecnológicos y de calidad de Singapur ha supuesto un desafío. Urovesa y el cliente/usuario final han realizado un sólido trabajo conjunto para alcanzar las capacidades solicitadas, convirtiendo al Vamtac en una de las plataformas más fiables y robustas del mundo», resume Urovesa.

Noticias relacionadas

Esta buena noticia llega en un momento de crecimiento de la compañía, que está ampliando sus instalaciones en la provincia de Pontevedra (está implantada en la localidad de Valga). La empresa, además, es una de las que más se están beneficiando del rearme de España: según el informe Rearme 2025 del Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, se sitúa entre los adjudicatarios relevantes tras lograr en 2025 contratos por más de 420 millones de euros.