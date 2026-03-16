Stellantis da un nuevo paso en su freno al eléctrico: lanza un motor a combustión turbo para el Peugeot 2008 vigués

Stellantis da un nuevo paso en el freno a la electrificación impulsado por su CEO, Antonio Filosa. En esta ocasión, con claro impacto para uno de los modelos que produce la planta de Vigo. El grupo ha presentado hoy su nuevo motor de gasolina Turbo 100, que se estrenará en el Peugeot 208 de la planta de Figueruelas (Zaragoza) a partir de marzo de 2026 y que llegará al Peugeot 2008 vigués desde mayo de 2026.

El nuevo rumbo marcado por Filosa ha dejado una herida de 21.000 millón de euros en Stellantis, lo que supuso que la compañía cerrase el pasado año con unas pérdidas por valor de 22.300 millones frente a los 5.520 millones del año pasado. El italiano entiende que deben escuchar al mercado y, a su juicio, no está preparado para el coche eléctrico. Ni en EE UU, donde ha revitalizado el motor V8 Hemi, ni en la UE, donde la apuesta por los híbridos y los vehículos a combustión es total.

Siguiendo esta línea, Stellantis anunció hoy la tercera generación de motores de Peugeot, que incorpora aproximadamente un 70 % de componentes completamente nuevos en términos de valor. El Turbo 100 tiene entre las principales actualizaciones elementos clave como la cadena de distribución, el turbocompresor, el sistema de inyección, los pistones, el bloque de cilindros y otros. Esto permite disponer de un motor de 1.199 cm³ que desarrolla una potencia máxima de 101 CV (74 kW) a 5.500 rpm y ofrece un par máximo de 205 Nm a partir de 1.750 rpm.

Tras los graves problemas de la empresa con algunos de sus motores anteriores, como el PureTech, Stellantis asegura la fiabilidad de este nuevo motor, que se sometió a pruebas de resistencia especialmente exigentes en condiciones extremas, con más de 30.000 horas en bancos de pruebas.

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«Los prototipos equipados con el Turbo 100 acumularon más de 3 millones de kilómetros, y varios de ellos superaron los 200.000 kilómetros, lo que demuestra claramente la fiabilidad del motor», apunta la firma, que asegura que los modelos que lo lleven «se beneficiarán de un programa de mantenimiento reducido, con una sola revisión cada 2 años o 25.000 kilómetros», además de «una revisión intermedia anual».