La planta de chips Sparc «seduce» a sus futuros trabajadores: «¡Vigo, una ciudad llena de vida para trabajar y vivir!»

«¡Vigo, una ciudad llena de vida para trabajar y vivir!»; «Nuestros empleados —y su bienestar general— son el centro de todas nuestras decisiones»; «La flexibilidad forma parte de nuestra forma de trabajar». Con frases como estas, la factoría de chips viguesa está intentando construir el equipo con el que llegar a producir 20.000 obleas al año. Sparc Foundry, la empresa que poco a poco va levantando sus instalaciones en el polígono de Valladares, cuenta ya con más de una veintena de trabajadores y para seguir con la captación pone encima de la mesa unas remuneraciones que va desde los 30.000 a los 65.000 euros brutos anuales (dependiendo del puesto), así como una serie de ofertas vinculadas a lo que se conoce como «salario emocional», intentando seducir a los posibles candidatos.

La concepción del proyecto de chips fotónicos olívico tomó varios años, pero hoy es ya una realidad. La colocación de la primera piedra de la planta a finales de enero consolidó la fuerte apuesta del consorcio local que impulsó Sparc y que logró atraer la inversión de Indra y del Gobierno español (a través de la de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT).

Recreación de la factoría de Sparc. / Sparc

Con la obra en marcha, ahora falta nutrir la actual plantilla con más trabajadores, que como explicó el CEO, Francisco Díaz, serán desde personas de formación profesional hasta ingenieros o puestos de dirección. En estos momentos, la empresa tiene tres vacantes abiertas: ingeniero de procesos sénior (en el sector de los semiconductores), responsable de desarrollo empresarial y director financiero. Para gestionarlo, la firma lanzó un portal específico creado junto a la empresa sueca Teamtailor (especializada en software para reclutar personal) bajo la dirección del responsable de personal y organización, Gutier Martínez.

Mientras va carburando la cantera de talento local en materia fotónica y en un momento en el que la fuga de talento STEM (siglas en inglés para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en Galicia se ha disparado un 50% en tres años, Sparc plantea una serie de «ventajas y prestaciones» para aquellos que quieran formar parte del equipo. La empresa empieza por presentar la posibilidad de formar parte de una iniciativa única que busca forjar una nueva cadena de valor, con una planta que empieza desde cero. A eso suman «una remuneración competitiva y transparente», horario de mañana, un día de teletrabajo y 30 de vacaciones, junto con otro tipo de beneficios como un «equilibrio real entre la vida laboral y personal» o una «cultura inclusiva y positiva» con un «equipo multicultural».

A mayores, Sparc vende la posibilidad de vivir en Vigo, «ciudad con una calidad de vida excepcional» y con «un entorno único e inspirador» que es protagonista en el vídeo promocional que figura en la página web, donde muestra imágenes de la costa (con protagonismo para las Cíes), como también lo es la propia Universidad de Vigo, «hub de conocimiento y formación técnica avanzada».

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La firma viguesa también destaca las actividades en grupo (con sesiones de team building) en el equipo y ofrece gestiones para los visados de los trabajadores extranjeros y sus familias, con «un paquete completo de reubicación» para que puedan instalarse a la ciudad, que espera acoger a todo un ecosistema que va más allá de Sparc y que prevé generar al menos 200 puestos de trabajo directos y unos 550 indirectos.