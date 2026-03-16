El perfil de los gallegos que se fueron a otra comunidad a trabajar en 2025: hombre, menor de 30 años y de formación técnica

El informe que acaba de publicar el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) con los datos de 2025 confirma que la movilidad laboral es una pata más del empleo en España, recuperando poco a poco los niveles previos al estallido de la pandemia. La evolución de los últimos diez años muestra «tendencias similares» tanto en los desplazamientos entre comunidades como de provincia a provincia, «condicionadas por la situación económica y social de cada periodo». De ahí el frenazo en seco de los flujos de entrada y salida en cada territorio en 2020 por la situación excepcional provocada por la pandemia. En Galicia, la contratación a gente procedente del resto del país se desplomó el 37% y un 25% a los que venían de fuera. Con la mejora sanitaria, la movilidad repuntó en 2021 (27,7% y 25,4%, respectivamente), y sigue una tendencia al alza, incluso a pesar de la reforma laboral de 2022 «que impulsó la contratación indefinida y redujo la temporalidad, reduciendo así el volumen total de contratos».

¿Con qué edades se van?

Los gallegos que se fueron a otra autonomía a trabajar firmaron en 2025 un total de 63.760 contratos, un 12,4% más que el ejercicio anterior. «El carácter emisor es más intenso entre los hombres, en los grupos de edad inferior a los 30 años y entre españoles», resume el Sepe en su radiografía de la movilidad en Galicia. Ellos formalizaron 40.764 contratos, frente a los 22.996 de las mujeres. Y su saldo negativo es prácticamente el doble: -13.931. El grupo mayoritario en las mudanzas son menores de 30 años (25.005), con una diferencia con los que entran en esa franja de edad de -9.052. Los de 30 a 45 años acapararon alrededor de 23.300 empleos en el resto de España y 15.500 los mayores de 45.

¿Qué nivel formativo tienen?

Aunque por niveles formativos llama especialmente la atención el éxodo de aquellos con estudios primarios o sin acreditar (24.941 contratos fuera y -10.008 respecto a las llegadas), los que tienen educación superior dejan el segundo mayor saldo negativo (-4.006) con cerca de 9.000 contratos en otros puntos del país. De hecho, el elevado perfil entre aquellos que se mudan se ve claramente en el análisis por grupos ocupacionales. ¿Cuál tiene muchas más salidas que entradas? Técnicos y profesionales científicos e intelectuales (-7.395 y 14.200 contratos en alguna otra región). Le siguen las ocupaciones elementales (-6.837), los trabajadores de hostelería, ventas y servicios personales (-2.791) y, muy cerca, el resto de perfiles técnicos y profesionales de apoyo (-2.658).

¿En qué sectores trabajan?

Los únicos dos sectores que reciben más trabajadores procedentes del país que los que se van en Galicia son industria (232) y construcción (543). El saldo en los servicios alcanzó en 2025 los -17.112 y los -5.254 en agricultura y pesca.

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¿Cuál es el perfil en el conjunto del país?

Los hombres concentran casi dos tercios de los contratos con movilidad, tanto interprovincial como interautonómica. Ambos sexos aumentaron sus tasas, aunque con mayor intensidad entre los hombres, cuya movilidad interprovincial creció un 3,36 %, frente al 2,58 % registrado por las mujeres. Los menores de 30 años representan más del 40% de los contratos con desplazamiento. Aumentaron en todos los grupos de edad, pero el alza fue "especialmente notable" entre jóvenes, con subidas superiores al 8%. Las personas con estudios primarios formalizaron el 45% de este tipo de contratos, pero, como sucede con la edad, la movilidad se expande en todos los niveles formativos.