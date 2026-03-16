El diésel continúa al alza: supera ya los dos euros en varias estaciones de servicio de la comunidad

El temor de la gran mayoría de conductores se está confirmando. El precio medio de los carburantes continúa en aumento, impactando de lleno en sus bolsillos. El diésel es el más afectado: a día de hoy, repostar este combustible en la comunidad cuesta una media de 1,88 euros por litro, de acuerdo con la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta este lunes. Se trata de la cifra más alta desde noviembre de 2022. Con respecto al pasado mes de febrero —cuando el coste era de 1,44 euros por litro en la región gallega, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, ahora llenar el depósito es casi un 31% más caro. En marzo, el gasóleo le adelanta por la derecha a la gasolina y se coloca como el hidrocarburo más costoso. Varias estaciones de servicio de Galicia registran ya valores superiores a los dos euros. Lugo y A Coruña se configuran como las provincias más caras (1,89 euros por litro). Le siguen muy de cerca A Coruña (1,88 euros) y Pontevedra (1,87).

Aunque algo menos en referencia con el diésel, también la gasolina pisa el acelerador. En su caso, actualmente presenta un promedio de 1,73 euros por litro. Es el mismo dato que se registra en A Coruña, Lugo y Pontevedra, un céntimo por encima de Ourense (1,74 euros). La variación desde febrero es de un 17% más, en comparación con los 1,48 euros por litro de aquel entonces.

Es el resultado de varios factores internacionales. El coste del barril Brent —el de referencia en Europa— se sitúa hoy por encima de los 103 dólares. El incremento se atribuye principalmente a los ataques a las industrias petroleras en Oriente Medio —una zona clave para el suministro de petróleo a nivel mundial—, derivados de la ofensiva de Estados Unidos e Israel a Irán. La incertidumbre en los mercados energéticos dispara el precio del crudo y del gas y, en consecuencia, del combustible refinado que terminan pagando los clientes de las gasolineras.

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El importe de los carburantes se va acercando a grandes pasos a los máximos registrados en 2022, coincidiendo con la invasión de Rusia a Ucrania. El conflicto provocó una de las mayores crisis energéticas de la historia reciente debido a la dependencia de los países miembros de la Unión Europea en relación con los recursos rusos. Todo ello dio paso a un significante ascenso en el precio del gas, del petróleo y de la electricidad. El Gobierno se vio obligado a intervenir con bonos extraordinarios de 20 céntimos por litros, una mediación que varios reclaman que se repita de forma urgente con el fin de poner freno a la situación actual.