La planta de Forvia Escapes en Vigo inicia un pedido para Audi y Volkswagen

La situación de las plantas de Forvia (antigua Faurecia) en Galicia es, en general, delicada. Después de la polémica desinversión en O Porriño, la multinacional emplea entre sus tres principales factorías (también tiene Incalplas, en Allariz) a unas 700 personas, y las dos que más trabajadores concentran son precisamente las que más complicado tienen su futuro: Asientos de Galicia (ADG) e Interiores Orense. La planta olívica, porque depende de lograr el pedido para el futuro conche de Stellantis Vigo; la ourensana, porque no lo lograron y, además, pertenece a una división en venta. La tercera pata es la de Escapes, situada en O Caramuxo y que ha ganado carga de trabajo con un pedido para Volkswagen y Audi.

Según apuntan las fuentes consultadas, desde finales de enero la factoría produce los sistemas de escape para los modelos Golf y A3 del grupo germano. Se trata de un contrato pequeño, que da trabajo para una decena de personas y que ocupa una sola máquina, pero que supone la diversificación de una planta cuya labor principal se centra en producir los escapes para todos los modelos que se ensamblan en Stellantis Vigo, tanto el Peugeot 2008 como las furgonetas K9.

Faurecia Sistemas de Escape España (nombre oficial) es una de las plantas que a priori peor lo pasarán con el futuro eléctrico de la automoción, pero con el retraso de los planes de los fabricantes goza ahora mismo de mucho trabajo. La fábrica se está beneficiando de la extensión de vida de los modelos a combustión y la fuerte apuesta por los híbridos actual de grupos como la propia Stellantis, que en Vigo produce la versión semihíbrida (MHEV) del 2008 y en breve también lo hará con las furgonetas.

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A mayores de los escapes para Balaídos y los de este nuevo encargo, los 170 trabajadores de la planta viguesa también producen para el Citroën C4 de Stellantis Villaverde (Madrid) o para el Opel Corsa de Figueruelas (Zaragoza), además de los recambios para Ford a través de Faurecia Bragança, en Portugal.