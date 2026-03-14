¿Qué tipo de vehículo militar podría fabricar Seat en Martorell?

Seat podría entrar en la carrera armamentística como fuente de apoyo para obtener una mayor rentabilidad de cara a 2030, con un objetivo fijado del 6%. La compañía española del Grupo Volkswagen habría sondeado la posibilidad de abastecer al MInisterio de Defensa, a través de la un acuerdo con Indra, de vehículos ligeros basados en alguna de sus plataformas para coches que actualmente se producen en la planta de Martorell.

En una reciente reunión entre Markus Haupt, CEO de Seat S.A. y representantes de la tecnológica Indra, con José Vicente de los Mozos (expresidente de Renault España , de Anfac y actual CEO de Indra) a la cabeza, se habló de la posibilidad de que la automotriz española pudiese desarrollar algún modelo para aportar al Ejército Español. La cita, de la que no hay versión oficial, se enmarca según Seat en los contactos habituales de su CEO con empresas industriales punteras en nuestro país.

La planta de Martorell sufrirá un proceso de adaptación para fabricar eléctricos. / Seat

Atendiendo a la propuesta, que según fuentes anónimas citadas por El País rondaría la producción de 5.000 vehículos, la clave del asunto hay que buscarla en la capacidad de producción de Seat y su planta de Martorell. Actualmente, la planta está produciendo del orden de 475.000 vehículos anuales, y con la llegada de la fabricación de los modelos 100% eléctricos Cupra Raval y Volkswagen ID.Polo esta cifra aumentará. Falta por ver si, ante la necesidad de producir y vender muchos Cupra Raval, la planta podrá absorber nuevas aventuras.

La capacidad total de producción de Martorell es de 600.000 vehículos al año, de los que 300.000 corresponderían a los nuevos modelos de la plataforma modular eléctrica MEB Small. De cara a los próximos años, con una reducción paulatina de la producción de vehículos con motor de combustión (basados en las plataformas MQB-A0 y MQB (Evo), se podía abrir una ventana para fabricar otro tipo de vehículo ligero adaptado a las necesidades del ejército del que no se han querido dar detalles. La planta de Martorell dispone de tres líneas de producción, y tras su transformación, bien podría emplear dos de ellas para fabricar vehículos de turismo y dedicar una tercera a otro tipo de modelo.

El papel tecnológico

La propuesta de Indra vendría acompañada de otro de sus socios, Ficosa, con quien recientemente firmó un acuerdo de colaboración para desarrollar equipos electroópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia (LSAS, Local Situational Awareness System) para los vehículos VCR 8x8 Dragón, el nuevo blindado del Ejército español y el VAC (vehículo de apoyo de cadenas).

Neton MK2 / Einsa

La tecnológica catalana Ficosa, cuyo CEO es Javier Pujol (también presidente de patronal de componentes Sernauto), seguiría ofreciendo tecnología electrónica a Seat como hasta ahora con sus vehículos de turismo para los que proporciona las cámaras de retrovisor de 360 grados, así como los componentes de software de geolocalización para el sistema de aparcamiento autónomo. Ficosa también podría proporcionar sistemas de visión basados en la temperatura de color que permite visualizar imágenes nítidas en medio de situacioness de lluvia, nieve o niebla.

Seat León Infanteria de Marina / MInisterio de Defensa

La relación entre Seat y el Ministerio de Defensa no es nueva, ya que desde los años 50 del pasado siglo viene ofreciendo vehículos para un uso más oficial (con modelos como el Seat 1400, el Seat 1500, el Seat 800 y el Seat 600) y actualmente con coches para tareas logísticas, enlace y transporte de personal. El Seat León es la estrella, con varias unidades repartidas especialmente en el cuerpo de la Armada de Infantería de Marina, mientras que el Seat Ateca milita en algunas unidades de Ejército de Tierra.

Noticias relacionadas

Santana Anibal del Ejército / Santana

Lo que sí hay que descartar para Seat es la producción de vehículos de combate y armamento, como lpodrían ser los Uro Vamtac LTV o el Neton MK2 de Einsa, basado este último en un Toyota Hilux y destinado a operaciones especiales en Infantería de Marina y la Brigada Paracaidista, y que desde 2022 sustituye a los Nissan Patrol. El Ejército, además, también cuenta con un todoterreno de transporte, el Santana Anibal, producido hasta hace pocos en la planta de Linares (Jaén) y cuyo precio de adquisición era más bajo que el de los Uro.