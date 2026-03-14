Galicia nunca tuvo tantos caseros, 121.000, y solo un tercio son jubilados con una pensión media de casi 1.500 euros

El precio medio del alquiler en Galicia se quedó a las puertas de los 600 euros el pasado febrero tras un incremento superior al 5% en comparación con un año atrás. Es la enésima subida desde el inicio del bum de los arrendamientos en 2015, en paralelo a la recuperación del mercado laboral y el endurecimiento de los requisitos para firmar una hipoteca. Pero se nota cierta contención, según el último balance del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). En los últimos ejercicios, los repuntes llegaron a superar el 7%. No es que el coste eche el freno en general. Detrás de la escalada más atenuada está, sobre todo, lo sucedido en A Coruña. Arrastraba hasta hace muy poco los precios más altos y el mayor número de contratos de toda la comunidad. Ahora ronda los 697 euros al mes, un 0,9% por debajo de febrero de 2025 (703,2). Su lugar lo ocupa Vigo, donde el alquiler medio rebotó el 6,8%, hasta los 705,9 euros. La ciudad herculina sufre también un notable recorte de las fianzas, pasando de 814 en los dos primeros meses del ejercicio anterior a 517. Alquileres más baratos, aunque menos operaciones, después de su declaración de zona tensionada para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda.

No pocos expertos e inmobiliarias dan por hecho una huida en masa de los titulares de pisos y casas del mercado del alquiler a causa de las medidas que se están tomando para calmar los precios. Los datos del propio IGVS analizados por el Instituto Galego de Estatística para radiografiar quiénes son los propietarios no van por ahí. Galicia nunca tuvo tantos caseros.

A 31 de diciembre había 161.650 fianzas en vigor en la comunidad, correspondientes a otros tantos arrendamientos. Figuran como dueñas 119.793 personas. En solo un año, el número de propietarios que están en el negocio del alquiler en Galicia aumentó en 5.730. El análisis del IGE refleja la misma tendencia que aflora en los estudios de la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones del IRPF. Casi 200.000 gallegos notificaron ingresos por arrendamientos en 2023, unos 1.300 millones de euros.

A diferencia de los datos del fisco, que incorpora también las turísticas, el organismo estadístico gallego se centra en alquileres de vivienda habitual y de temporada. Hay 114.470 dueños de inmuebles en el primer supuesto y 3.834 en el segundo. Cerca de 1.500 se mueven en ambas modalidades del mercado. Los pisos y casas que se rentan por periodos largos sin ser alquiler convencional suponen 5.599 fianzas, el 3,5% del total. Para vivienda habitual se superan las 156.000.

El 97% de los titulares de los inmuebles en arrendamiento en la autonomía son personas físicas, por encima de las 116.100. De ellas, 97.145 residen aquí; 14.584 tienen su domicilio fuera de Galicia; y 4.438 fallecieron ya en 2025 o en años anteriores, aunque las viviendas figuran todavía a su nombre. Las personas jurídicas alcanzan las 3.600. Hay 2.369 sociedades limitadas, 148 anónimas, 802 comunidades de bienes, 42 asociaciones y fundaciones, 18 entidades religiosas, 19 organismos públicos y 228 son otros tipo de sociedades.

1,35 fianzas por dueño

El 94% de las fianzas se concentra en las personas físicas, mientras que las empresas y el resto de entidades jurídicas acumulan el 11,3%. Lo que cambia, y mucho, es el número medio de alquileres por cada tipo de propietario. De media, cada casero en Galicia manejaba 1,35 fianzas al cierre del año pasado. En los residentes en la comunidad son 1,33; 1,29 en los asentados fuera; y 1,47 entre los muertos. La media escala hasta las 5 fianzas en las personas jurídicas. Las proporciones más elevadas se dan en los organismos públicos (166,1), las entidades religiosas (8,5) y las sociedades anónimas (6,3).

Dentro de las personas que son dueñas de inmuebles y viven en Galicia, existen más mujeres (50.821) que hombres (46.324) y la edad media ronda los 61,6 euros. La mitad son trabajadores, alrededor de 49.000, con una edad media de 51,2 años. Algo más de un tercio son pensionistas (34.400), en este caso con una edad por encima de los 75 años. No son jubilados con prestaciones bajas, precisamente, desterrando esa idea de que los alquileres son un plus para personas retiradas con bajos ingresos. Cobran unos 1.487 euros, superando la pensión media en Galicia en diciembre de 2025 (1.317). Seis de cada diez cotizaron en el régimen general y perciben incluso más al mes: 1.702 euros. Su distribución territorial "es semejante a la de la población gallega en su conjunto". Se localizan básicamente en la franja costera y en las capitales de provincia, además de en Vigo y Santiago de Compostela.

La edad media en los inquilinos, en cambio, baja hasta los 43 años. De los 211.352 arrendatarios, el 98% son personas físicas. El 77%, trabajadores.