El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia

Indonesia sigue dando pasos para resolver la nueva licitación para el diseño y construcción de dos buques oceanográficos por 82,5 millones de euros. Tras cancelar el pedido inicial, por el que pujaba Construcciones Navales P. Freire en solitario, el país del Sudeste Asiático inició otro proceso al que se presentaron, en esta ocasión, un total de cinco empresas, entre las que volvía a figurar la que dirigen los hermanos Freire, pero también los grupos asturianos Armón y Gondán, además de las francesas Ocea y Piriou. Ahora, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, según las siglas del idioma local) ha publicado que solo dos de las propuestas pasaron el corte y la puntuación técnica asignada deja al gigante Piriou por delante de Freire Shipyard.

Indonesia lanzó en 2024 una licitación para el diseño y construcción de un nuevo buque de investigación oceánico polivalente y de un nuevo buque de investigación costero. Se trataba de una de las muchas que figuran bajo el radar del naval vigués y parecía, además, una de las más seguras a concretarse. Cuando se inició el proceso, el nombre de Freire fue directamente vinculado por dos motivos: la exitosa construcción del exigente Bima Suci, el velero-buque escuela indonesio, y por la visita al astillero vigués un par de años antes por parte del ministro de Asuntos Marítimos y Pesca del país, Sakti Wahyu Trenggono, para sondear la construcción de varias embarcaciones.

Con esto como base, Freire Shipyard se posicionó para hacerse con el importante contrato como único candidato, como informó este medio. Sin embargo, por motivos que se desconocen el BRIN reinició la licitación en 2025, comenzando con una nueva fase de «precalificación» y abriéndose a la recepción de más ofertas. Freire ya no estaba solo y a la lista de candidatos se sumaron los dos astilleros galos y los dos asturianos, estando la propuesta de Armón formulada a través de una UTE (unión temporal de empresas) de sus factorías de la ciudad olívica y Gijón.

Pasados los meses, la agencia de Indonesia dio a conocer esta semana los resultados de la «evaluación técnica» sobre los proyectos presentados finalmente. Son dos: el de Freire y el Piriou, que además de ser uno de los principales astilleros de Francia cuenta con una factoría muy cerca de Indonesia, en Vietnam. Para los responsables de la evaluación, ambos planteamientos «cumplen los requisitos técnicos», pero a la viguesa se le otorgó una puntuación de 69,6 puntos, mientras que la francesa se adelanta con 72,5 puntos.

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La diferencia de puntos técnica no es definitiva y todo dependerá de la puntuación correspondiente a la oferta económica para un proyecto que cuenta con financiación internacional a cargo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Eso sí, estos dos no son los únicos oceanográficos que quiere Indonesia. El mes pasado, el Gobierno anunció la intención de construir uno más en base a su programa de Cooperación entre el Gobierno y las Entidades Empresariales (KPBU, en siglas locales) con una inversión de 1,05 billones de rupias indonesias, unos 54 millones de euros al cambio actual. Proyecta un barco de 75 metros de eslora, polivalente, con capacidad para realizar investigaciones a profundidades de hasta 6.000 metros y una autonomía de hasta 45 días en el mar. La licitación está prevista para mediados de este año.