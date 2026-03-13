El 'súper' del futuro: carritos inteligentes que saben lo que quieres comprar

La Inteligencia Artificial (IA) y el avance acelerado de las ventas del canal de comercio 'online' transformarán de lleno el actual modelo de supermercados que tienen las cadenas de distribución comercial. Así lo reconocen expertos de Consum, de la consultora Deloitte y de la patronal Aecoc que han participado en el 'XIII Encuentro #DecirHaciendo' de Consum sobre 'El supermercado del futuro'. Entre otras innovaciones, las futuras tiendas incorporarán carritos de la compra inteligente que saben lo que queremos comprar.

Así lo ha avanzado la ejecutiva de Transformación Digital de Consum, Nuria Enríquez, quien asegura que la cooperativa valenciana construye ya el supermercado del futuro a través de "un modelo donde la tecnología solo tiene sentido si está al servicio de las personas (clientes y trabajadores) y de su día a día". Y explica que el gran reto del sector no será solo ofrecer productos o servicios, "sino acompañar a cada persona desde la proximidad y la personalización, entendiendo sus necesidades presentes y anticipándose a las futuras".

En ese contexto destaca que los carritos de la compra de nueva generación tendrán una pantalla táctil que sugiere productos, promociones y recetas en tiempo real, basándose en los hábitos de compra, búsquedas previas y necesidades del usuario, vinculados a menudo a una tarjeta de fidelidad. Además, estos carritos de compra inteligentes incorporan cámaras, sensores y básculas que reconocen los productos automáticamente al depositarlos, mostrando el precio y el total acumulado en la pantalla, permitiendo incluso el pago directo desde el carro sin pasar por caja.

Tecnología para las personas

“En el supermercado del futuro, la clave será facilitar la vida del cliente, ofreciéndole soluciones que reduzcan tareas y le ahorren tiempo: desde la construcción automática del carrito hasta servicios personalizados basados en sus decisiones de salud, nutrición o estilo de vida”, puntualiza Enríquez.

Además, la ejecutiva de Consum resalta la importancia del conocimiento y los datos como motor de transformación, subrayando que la cooperativa valenciana trabaja con grandes volúmenes de información para mejorar la experiencia del cliente. Esto permitirá conocer mejor sus necesidades, comunicarse de forma más relevante y ofrecer servicios más útiles y personalizados, siempre desde la transparencia y el respeto a la privacidad", aclara.

La ejecutiva de Transformación Digital comparte además algunos ejemplos de cómo Consum ya está trabajando en este futuro: el uso de inteligencia artificial para hiperpersonalizar la comunicación, analizar opiniones y sentimientos, gestionar grandes volúmenes de documentación interna y automatizar procesos repetitivos, liberando tiempo para actividades de mayor valor.

Cajas de autopago

El modelo de Consum de su red comercial, según fuentes de la cooperativa, se basa en la innovación en sostenibilidad y apuesta por la descarbonizacion, lo que incluye sistemas de aislamiento frigorífico en sus tiendas que proporcionan bienestar y sostenibildad. Además, apuesta por la innovación en cajas autopago que mejoran la atención -siempre hay personas-, y el tiempo de espera.

Cajas de autopago en un establecimiento de Consum. / LEVANTE-EMV

A principios de 2026, la cooperativa Consum cuenta con una red de más de 1.000 supermercados en España. Este total incluye tanto las tiendas propias como las franquicias bajo la enseña Charter. La empresa mantiene un fuerte plan de expansión con la previsión de abrir 18 nuevas tiendas propias durante el ejercicio 2026. Además, ya tiene más de 500 franquicias Charter. Facturó 4.707,3 millones de euros en 2024, un 7,3% más que el año anterior, logrando beneficios de 108,7 millones, un 7,5% más.

Noticias relacionadas

Según Pablo de la Rica, director de Retail & Foodservice Manager en Aecoc, el gran reto del sector es responder a un consumidor “cada vez más exigente, informado y empoderado”. Un consumidor que valora la conveniencia, la relación calidad-precio y una alimentación consciente, y que busca cuidarse sin renunciar al placer ni a su compromiso con el entorno". En este sentido, apunta que "tanto marcas como distribuidores están evolucionando hacia propuestas más cercanas, honestas y transparentes, con el objetivo de construir relaciones basadas en el respeto y el compromiso, y que trasciendan lo meramente transaccional".