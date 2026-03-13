La planta porriñesa de Grupo Copo logra casi 1 millón de euros del Perte VEC

El Ministerio de Industria y Turismo ha publicado una nueva tanda de adjudicaciones en el marco de la última convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). En total han sido otros 105,65 millones de euros de subvenciones y 12,8 millones en forma de préstamos para un total de 22 proyectos, entre los que están Renault y Seat y donde solo figura uno en Galicia. Se trata del presentado por la fábrica Componentes de Vehículos de Galicia, de Grupo Copo, que percibe casi 1 millón de euros.

Según la resolución provisional actualizada ayer, la factoría situada en O Porriño, una de las tres que el grupo gallego tiene en la comunidad, presentó una iniciativa titulada «Módulos Acústicos avanzados para el Aligeramiento y la Sostenibilidad del Vehículo Eléctrico y Conectado». El presupuesto financiable asciende a 1,9 millones de euros y el Ministerio que dirige Jordi Hereu ha resuelto adjudicar un apoyo de 984.862 euros.

Las subvenciones, evaluadas y fechadas el lunes de esta semana, incluyen ayudas para tres fabricantes de vehículos. En concreto son 4,3 millones de euros para Ebro (1,3 millones en forma de préstamo), 15,2 millones para Seat (de los que 11 millones son subvenciones) y un total de 23 millones para las plantas de Valladolid y Palencia de Renault (de los que 4,2 son préstamos).

Las mayores cuantías, sin embargo, se encuentran en el apartado de proveedores, con los 33,7 millones asignados al Barcelona Technical Center (Btech) y los 16,8 para la planta de baterías Basquevolt.

La lista completa de la resolución provisional es la siguiente:

Lista de ayudas concedidas / FdV

En lo que respecta a las solicitudes que han sido denegadas, son 18 empresas las que se quedan fuera de forma provisional. Entre ellas están dos plantas en Ourense: Aníbal Metalmecánica Gallega (AMG) y Galicia Auto Estampación. Sobre la desistidas, solo figura una: PowerCo Battery Spain, la gigafactoría de Volkswagen en Valencia, que se había adjudicado de forma provisional 14,2 millones de euros en subvenciones y 3,8 en préstamos.

El apoyo corresponde a la convocatoria lanzada en octubre de 2025 y vinculada a la cadena de valor del coche eléctrico. Está gestionada por el Sepides y la cantidad ahora adjudicada se suma a los 107,3 millones en ayudas directas y 27,3 millones en préstamos anunciados el mes pasado.

En aquella ocasión, en Galicia cayeron 3 millones de euros para dos proyectos presentados por Exlabesa, en Padrón, y Megatech, en Ourense, en una misma convocatoria en la que se repartieron casi 46 millones a los proyectos vinculados a Stellantis en Aragón.