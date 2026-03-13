Bolsa
El petróleo por encima de los 102 dólares golpea a las Bolsas: el Ibex cae un 1,30%
EEUU aplica una exención temporal a la compra del petróleo ruso hasta el 11 de abril
El Ibex 35 se encara a otra jornada de presión a medida que persisten las réplicas del shock petrolero derivadas por la guerra en Oriente Próximo. La Bolsa de Madrid ha iniciado la última sesión de la semana con una caída del 1,30%, hasta perder los 17.000 puntos. Las nuevas exenciones a la compra de petróleo ruso desde Estados Unidos no han atajado los avances del crudo, que supera los 102 dólares. El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, se revaloriza hasta un 2% por encima de los 102 dólares, mientras que en Norteamérica el West Texas Intermediate (WTI) marca los 97 dólares.
El resto de los parqués en Europa también viven una jornada de fuertes caídas. En Fráncfort, el índice de referencia, el Dax, retrocede cerca del 1%, mientras que en París, el CAC francés se deja un 1,16%. En Milán, el FTSE Mib retrocede un 1,11%. La Bolsa de Londres cae a menor medida, 0,80%.
En Asia, casi todos los índices, desde Hong Kong hasta Japón, cerraron la segunda semana de guerra teñida de rojo. El Nikkei, el parqué de referencia de Tokio, volvió a retroceder un 1,16%. El sentimiento negativo en el Pacífico se produce tras una sesión particularmente negativa en Wall Street este jueves, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, redoblara sus amenazas de mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Los analistas valoran de forma positiva las nuevas medidas desde Washington. Tony Sycamore, analista de IG Australia, explicó a la agencia Bloomberg que las compras a Moscú podrían calmar de forma ligera a los mercados. "No es un cambio radical, pero el momento es oportuno, ya que alivia las preocupaciones sobre la escasez a corto plazo antes del fin de semana", explicó.
La crisis también ha arrastrado al euro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
- Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros