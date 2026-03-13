Optare Solutions lanza Augura Tech, su nueva división especializada en IA

La empresa viguesa Optare Solutions ha presentado Augura Tech, una nueva división especializada en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) que nace como una entidad propia dentro del grupo y con un enfoque transversal orientado a distintos sectores. Según explica la empresa que dirige Luis Álvarez Sestelo, «nace con el objetivo de aplicar la inteligencia artificial a la optimización y transformación de procesos de negocio en distintos sectores».

Con la creación de esta división, Optare busca responder a una decisión estratégica vinculada a la evolución del mercado y al creciente papel de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la eficiencia, la escalabilidad y la toma de decisiones en las organizaciones. Además del ámbito de las telecomunicaciones, la nueva unidad trabajará en el desarrollo de soluciones aplicables a otros sectores y en la generación de nuevos productos basados en esta tecnología.

Augura Tech centrará su actividad en un uso práctico y responsable de la inteligencia artificial, con especial atención a la soberanía y privacidad del dato. Para ello, Optare apuesta por el despliegue de modelos en entornos privados que permitan garantizar la seguridad de la información en entornos empresariales exigentes.

Augura Tech estará integrada por profesionales con experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en «IA agéntica, grandes modelos de lenguaje y técnicas avanzadas de machine learning», apoyándose también en la experiencia acumulada por el grupo Optare en proyectos de transformación, automatización y mejora de procesos.

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Con esta iniciativa, Optare Solutions refuerza su posicionamiento como grupo tecnológico en crecimiento, con el objetivo de desarrollar capacidades especializadas y responder a nuevas oportunidades del mercado a través de la innovación.