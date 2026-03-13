Una nueva marca china desembarca en Vigo: el grupo Pérez Rumbao ya vende modelos Xpeng

Pérez Rumbao está extendiendo su portfolio de concesionarios con las marcas de coches chinas. En plena expansión de los fabricantes del gigante asiático, el grupo vende desde hace unas semanas una nueva enseña a través de Zina Móvil. Se trata de Xpeng, que comparte edificio con la principal marca china que se vende en España, MG.

Xpeng es una marca fundada hace solo once años por He Xiaopeng y Xia Heng. Tiene su sede en la ciudad de Guangzhou (o Cantón), situada en la costa al sur del país, y por el momento comercializa en España solo tres modelos: los Xpeng G6, G9 y P7.

Hasta el momento, la marca solo se podía adquirir en toda Galicia en A Coruña, pero desde hace semanas se puede ver también tras los escaparates de Zina Móvil en la carretera Camposancos. En esa misma carretera es donde Pérez Rumbao tiene los concesionarios de otras marcas chinas como BYD, todo un gigante del sector, las furgonetas Maxus o la ya mencionada MG, que lidera las ventas de coches chinos en la comunidad y en el país.

Por el momento, Xpeng está comenzando con su expansión en el continente europeo. Para muestra, en los dos primeros meses del curso se vendieron en toda Galicia solo siete unidades frente a, por ejemplo, las 249 de MG. Eso sí, con el paso de los meses las cifras irán aumentando gracias a la presencia de este nuevo concesionario en suelo olívico.

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Además, la marca es una de las que está en conversaciones con Stellantis para una posible expansión a nivel de fabricación en la UE. Como adelantó Bloomberg, el grupo que dirige Antonio Filosa y que tiene planta en Vigo está en conversaciones con fabricantes asiáticos para reorganizar su capacidad productiva en el continente, donde tiene plantas con baja producción.