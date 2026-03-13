La industria de la pesca atraviesa la barrera de los 3.000 millones de euros en exportaciones: reinan los pulpos y calamares

Aún a pesar de las tormentas que anidaron en los últimos tres años sobre las cabezas de algunas de las principales compañías gallegas de productos del mar, la capacidad instalada de la industria no ha dejado de crecer y, con ella, las posibilidades de asumir mayores volúmenes y sacar al mercado más oferta con valor añadido. Han nacido plantas nuevas, se han modernizado otras y relanzado algunas que tuvieron pie y medio en el cementerio, con nombres propios como Conservas Cerqueira, Iberconsa Seafood Processing, Profand Vilagarcía, Fandicosta o Ignacio González Montes. Este músculo, unido a la diversificación de mercados y materias primas, ha propiciado la consecución de un hito —otro más— para el sector: pesqueras y conserveras superaron en 2025 los 3.000 millones de euros de facturación en el extranjero, tras haber incrementado las ventas conjuntamente en un 8%.

Eso sí, el volumen internacional de esta industria es mucho mayor que el que reflejan estas cifras —son de la Secretaría de Estado de Comercio—, teniendo en cuenta que buena parte de estas compañías expiden mercancías a otros países desde filiales, ya sean de Argentina, El Salvador, Paraguay, Namibia, Marruecos, India o Ecuador. En todo caso, este balance constata la maduración de una estrategia que continúa en marcha: la de la verticalización, con presencia en origen en cada vez más proteínas, que ha llevado a grupos como Pescapuerta o la ya mencionada Profand a estrenarse en la acuicultura de langostino vannamei. La valorización de las materias primas ha sido determinante para incrementar los ingresos: en el año 2021, por ejemplo, esta industria exportó productos por 2.407 millones de euros y lo hizo con un volumen de importaciones de casi 624.000 toneladas; en 2025 facturó un 25% más con las mismas toneladas importadas de materia prima.

Además de los siempre fieles clientes de Italia —1.021 millones de euros en compras—, Portugal o Francia —con 589 y 383 millones, respectivamente—, han vuelto a sobresalir dos mercados en el ranking: China y Estados Unidos, que han pasado de cotas residuales a ser los dos mayores compradores no comunitarios de las fábricas gallegas. Con un enorme protagonismo de los cefalópodos en el caso norteamericano, por cierto, que continúa dando alas a los elaborados de calamares y pulpo: tres de cada diez euros que factura el sector en EE UU son cefalópodos, ya sea en formato congelado, refrigerado o en conserva. Y las plataformas de retail del país americano pagan bien las nuevas gamas de elaborados; China adquiere, sobre todo, mercancía congelada a granel. Las exportaciones al gigante asiático aumentaron en un 24% en un año e hicieron lo propio en otro 13% a Estados Unidos.

Un puesto global

La plataforma Comtrade es una de las referencias estadísticas en comercio internacional y depende de las Naciones Unidas. Permite analizar, para este caso, el comportamiento de los grandes importadores y exportadores de proteína marina del mundo y su evolución. Si tenemos en cuenta solo los datos de la industria gallega, esos 3.007 millones de euros exportados en 2025, el conjunto de estas empresas ocuparía por sí solo el puesto número 11 mundial en facturación exterior.

Tendría por delante a la inexpugnable Noruega —el salmón es uno de los pescados de mayor tirón global y su demanda ha vuelto a coger velocidad—, China, Chile, Ecuador, India, Suecia, Canadá, Países Bajos, Estados Unidos e Indonesia. Tras él, potencias como Islandia o Reino Unido, abastecedoras netas de materia prima. No hay ningún territorio, a excepción, si acaso, de alguna provincia de China, con la densidad de empresas de gran tamaño de elaborados de productos del mar como el caso de Galicia.