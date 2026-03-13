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Industria de defensa

Indra y la alemana Diehl Defence se alían para desarrollar sistemas de defensa aérea y misiles en Europa

Ambas compañías colaborarán en el desarrollo de un sistema de defensa aérea terrestre de medio alcance para las Fuerzas Armadas y abren la puerta a futuros proyectos en los ámbitos marítimo y aéreo

Roland Greiner, vicepresidente de Ventas Internacionales de Diehl para Latinoamérica, España y Portugal; Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence; Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group; José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group

Roland Greiner, vicepresidente de Ventas Internacionales de Diehl para Latinoamérica, España y Portugal; Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence; Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group; José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group / INDRA

Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Indra y la alemana Diehl Defence han sellado una alianza para impulsar de forma conjunta el desarrollo y la producción de sistemas de defensa aérea y misiles con el objetivo de reforzar la base industrial europea, la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica del continente.

El acuerdo fue suscrito este jueves en la sede de la división de defensa de Diehl, en Überlingen (Alemania), por el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, junto al consejero delegado de Diehl Defence, Helmut Rauch, y el vicepresidente de Ventas Internacionales para Latinoamérica, España y Portugal de la firma alemana, Roland Greiner.

En el marco de esta colaboración, ambas compañías trabajarán en el desarrollo de sistemas de defensa aérea terrestre multicapa, conocidos como Ground-Based Air Defence (GBAD). En una primera fase, el foco estará puesto en una solución GBAD de medio alcance adaptada a las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas, apoyándose en la base tecnológica e industrial española.

La colaboración podría ampliarse posteriormente a los ámbitos marítimo y aéreo, así como a tecnologías disruptivas vinculadas a este tipo de capacidades.

Con este movimiento, Indra reafirma su intención de liderar el desarrollo de una capacidad industrial española con un fuerte componente innovador en el ámbito de los nuevos sistemas de defensa aérea y misiles, con la aspiración de actuar como tractor del ecosistema nacional de defensa.

Ángel Escribano subrayó la necesidad de estrechar la cooperación en Europa para responder al nuevo escenario estratégico. “Tenemos la responsabilidad de forjar acuerdos tecnológicos e industriales en Europa para entregar a los ejércitos aliados sistemas de defensa cada vez más avanzados, cumpliendo con plazos ajustados y con volúmenes de producción cada vez más elevados”, afirmó. “Esto requiere cambiar la forma en la que veníamos trabajando y adaptarnos al nuevo contexto”, añadió.

Por su parte, José Vicente de los Mozos destacó que el acuerdo permitirá a Indra ganar músculo industrial y tecnológico en un segmento considerado clave. “Con este acuerdo, Indra Group da un paso adelante para ganar capacidad tecnológica y de producción en un ámbito clave. A la fuerte posición que España e Indra mantienen en defensa aérea y antiaérea se suma ahora la producción en España de nuevos sistemas de este tipo y misiles”, señaló.

La alianza se produce en un momento de fuerte impulso del gasto en defensa en Europa. En España, el Gobierno ha activado los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, con una inversión de 14.000 millones de euros en 2025. A escala comunitaria, el plan ReArm Europe/Readiness 2030 prevé movilizar 800.000 millones de euros en los próximos años.

Dentro de esta estrategia, la Comisión Europea ha presentado recientemente los cuatro primeros “European Readiness Flagships”, entre los que la defensa aérea ocupa una posición destacada.

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Indra y Diehl destacan el carácter complementario de sus capacidades tecnológicas como una de las principales fortalezas de la alianza. La firma alemana aporta su experiencia en sistemas GBAD y en misiles guiados, entre ellos los IRIS-T SLM, SLS y SLX, mientras que Indra suma su conocimiento en radares, comunicaciones tácticas y sistemas de mando y control de defensa aérea y antiaérea.

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