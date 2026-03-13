Grenergy invertirá 90 millones en dos megasistemas de almacenamiento con baterías en Galicia, cerca del embalse de Belesar

Grenergy registró ayer su tercer programa de bonos verdes y el de mayor calado de su historia en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). El importe asciende a 250 millones de euros. La operación, que busca «fortalecer el balance y diversificar las vías de financiación», se enmarca en el plan de captación de fondos diseñado por la compañía para desarrollar sus inversiones hasta 2027 con un presupuesto total de 3.500 millones de euros. Fundada en 2007 por el economista David Ruiz de Andrés, en estos momentos maneja una cartera global repartida por una decena de países de 11.600 megavatios (MW) en solar y 72.00 de almacenamiento, tecnología en la que es pionera y prioriza su expansión a corto y medio plazo.

En esos planes crecimiento entra de lleno Galicia. A través de sus filiales GR Cormorán Renovables y GR Charrán Renovables, acaba de iniciar la tramitación en la Consellería de Economía e Industria para conseguir las autorizaciones administrativas previas y de construcción de dos megasistemas de almacenamiento en el municipio lugués de Chantada. Se ubican muy próximos al embalse de Belesar, una de las joyas hidroeléctricas de la comunidad. Y, de hecho, Greenergy toma prestado el nombre de la central para bautizar ambos proyectos.

Cada uno de los sistemas tiene una potencia de 48,6 MW y capacidad para guardar 386 megavatios hora (MWh). Entre los dos suman una capacidad de almacenamiento equivalente al consumo eléctrico de 220 familias en todo un año. La inversión de los dos proyectos al completo roza los 90 millones de euros.

La promotora dispone de una parcela de más de 20.100 metros cuadrados. Los sistemas ocupan una superficie de 15.500 metros cuadrados. El músculo de almacenamiento se distribuye en 144 baterías de litio con 5,362 MWh por unidad. «Las capacidades pueden variar a lo largo de los años debido a la degradación de las baterías por su uso», señala Grenergy en la documentación presentada en la administración autonómica. Las dimensiones consideran la totalidad de la instalación desde el primer día, si bien no se descarta «una estrategia de aumentación» donde se incopore «la energía necesaria y se agreguen baterías durante los años posteriores».

Otros proyectos

Greenergy sigue la estela de otras firmas que miran a Galicia para aprovechar los grandes excedentes de la producción eléctrica de las renovables en momentos de bajo consumo y dotar al sistema de una mayor resiliencia. Hay 650 MW en baterías con «enchufe» a la red concedido y 1.053 MW más que lo tramitan. A lo largo de 2025 entró en funcionamiento el primer dispositivo: el sistema de almacenamiento de la china Sungrow en Sanxenxo. La británica Field ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica el mayor proyecto hasta ahora en la comunidad (200 megavatios MW), concretamente en Mesón do Vento.