Emenasa rearma las 13 sociedades en un «holding» para perfilar el futuro: «La clave es que sigan creciendo de forma orgánica»

José García Costas reorganiza la estructura empresarial de Emenasa. En concreto, la firma se rearma alrededor de un holding que estará conformado por las 13 sociedades y que tendrá por nombre Grupo Industrial Emenasa. Según trasladó el empresario vigués de 81 años, la intención de esta operación es la de «dejar las cosas para el futuro bien articuladas», si bien esta reestructuración ya se implementaba de forma interna. «La clave es que las sociedades sigan creciendo de forma orgánica», explica García Costas.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) recogió ayer la constitución y comienzo de operaciones (fechada el pasado 13 de enero) del nuevo grupo con un capital de 404.420 euros. Tendrá al propio García Costas como presidente y aglutinará a las compañías y su más de 600 trabajadores.

José García Costas, en la planta de Emenasa / Marta G. Brea

Dentro del holding figurarán ahora Emenasa Industria, Emenasa Electromecánica Naval e Industrial, Mecanasa, Main Solutions, Ena Radio, Mecanasa, García Costas, Vicus DT, Baliño, HGA, Progener, Fundivisa y Núñez Vigo. A mayores de estas 13 también existe una filial en Portugal, llamada Emenasa Lusitania, en Viana do Castelo.

El empresario, que recogerá el próximo jueves 26 de marzo la Medalla de Oro de la ciudad en gala de Vigueses Distinguidos, señala también que la nueva planta de Emenasa en Porto do Molle (Nigrán) comenzará las obras «en cuestión de días». La previsión es que la inversión alcance los 10 millones de euros para ganar capacidad. El Concello ya otorgó la licencia el año pasado para la parcela de 6.000 metros cuadrados.