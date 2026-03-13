CC OO Industria de Vigo denuncia «una situación generalizada de desprotección en la salud laboral del sector industrial»
El sindicato alerta sobre la saturación de la sanidad pública y el incumplimiento de las mutuas tras la denuncia realizada la semana pasada dentro de OP Mobility Redondela
R. V.
CC OO Industria de Vigo ha denunciado públicamente una situación que considera generalizada de «desprotección en materia de salud laboral» en el sector industrial de la comarca. El sindicato ha querido aclarar y matizar que la denuncia realizada la pasada semana por la sección sindical de CC OO en OP Mobility Redondela —en la que se alertaba de problemas en el reconocimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales— no responde a «un caso aislado y excepcional», sino que refleja una problemática que se está repitiendo en numerosas empresas olívicas.
Según explica la organización sindical, en aquel momento se puso sobre la mesa una situación concreta dentro de una empresa determinada. Sin embargo, lo ocurrido en la fábrica de parachoques sería solo un ejemplo de un problema de carácter estructural que afecta a muchas compañías del sector.
Desde CC OO Industria de Vigo denuncian una saturación de la sanidad pública y «enormes dificultades para responder con agilidad» a los problemas de salud, mientras que las mutuas —encargadas de gestionar la atención en materia de salud laboral— «están fallando de manera reiterada en su responsabilidad».
«No estamos hablando de errores puntuales. Estamos hablando de prácticas que se repiten: retrasos injustificables en diagnósticos, negativas sistemáticas a reconocer contingencias profesionales, derivaciones constantes a la sanidad pública y, en demasiados casos, ocultación o infradeclaración de enfermedades profesionales e incluso de accidentes laborales», apunta CC OO.
Según el sindicato, esta situación supone en la práctica trasladar el coste de la salud laboral a las propias personas trabajadoras y al sistema público, mientras se evita el reconocimiento de daños derivados del trabajo. Además, alerta de que no van a aceptar ◄que se siga mirando hacia otro lado mientras se deteriora la salud de la plantilla en nuestras fábricas».
