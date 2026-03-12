El negocio inmobiliario roza su récord histórico en Galicia con casi 4.500 millones de euros en las 30.600 viviendas vendidas

El primer diagnóstico del Parlamento Europeo sobre la situación de la vivienda aflora un problema generalizado en todo el viejo continente. Con sus particularidades en cada país, pero lo suficientemente extendido y grave como para abogar por un frente común contra esta «erosión» a «los valores sobre los que se construyó» la UE. «Es una crisis que afecta a nuestros jóvenes, nuestros mayores y a los más vulnerables, los que no tienen un hogar. Incluso a las personas sobre las que construyen nuestras sociedades, trabajadores sanitarios o profesores. No podemos cruzarnos de brazos y permitir que sufran nuestros ciudadanos y que se erosionen nuestros valores», advirtió Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, durante su intervención este martes en Estrasburgo.

Se calcula que en toda Europa hay un déficit estructural de 10 millones de viviendas. El Banco de España estima que aquí la cifra ronda las 740.000 y diferentes análisis sitúan el agujero en Galicia en alrededor de 35.000 por el largo periodo de sequía en la construcción tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008. Porque la demanda sigue al alza.

En Galicia se vendieron 7.970 viviendas en el cuarto trimestre de 2025 y acumula en todo el ejercicio un total de 30.659 transacciones, según el balance publicado ayer por el Ministerio de Vivienda. Las operaciones aumentaron el 8,1% con respecto a 2024 (28.359). La comunidad no superaba el umbral de las 30.000 desde 2007, cuando, todavía en el bum del ladrillo, se alcanzaron las 38.700. El negocio generado por las compraventas se queda muy cerca del récord registrado ese mismo año: 4.463 millones de euros tras un alza anual del 17%.

El importe crece casi el doble que el número de operaciones por el impacto del encarecimiento constante de los pisos y las casas. El coste medio de las viviendas libres vendidas en Galicia entre octubre y diciembre aumentó el 8,8% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 154.498 euros. El alza llegó al 13,7% en el caso de la provincia de Lugo (114.694 euros); el 12,5% en A Coruña (159.449 euros); el 11,1% en Ourense (102.786 euros); y el 6,5% en Pontevedra, que se consolida como la zona de Galicia con mayor precio medio: 189.580 euros. La subida en la autonomía salta el incremento del conjunto del país, el 7,8%, con 215.055 euros de precio.

La inmensa mayoría de las ventas en Galicia correspondieron a vivienda libre de segunda mano, por encima de las 27.800. Entre ellas, el precio medio ascendió a 151.052 euros después de un alza del 14,1% sobre el último trimestre de 2024 (132.354 euros). El avance más acusado en este caso estuvo en Pontevedra (cerca del 17%), donde el coste rondó los 187.700 euros. En Lugo medró el 16,6% (111.264 euros); el 12,8% en A Coruña (154.900); y el 11% en Ourense (99.068).

Entre las 2.300 transacciones de inmuebles a estrenar, el precio sufrió una notable reducción del 15,8%, quedándose en los 195.800 euros. Pontevedra está de nuevo en cabeza: 213.961 euros.

Por concellos

Vigo afianza el sorpaso a A Coruña y lidera el mercado inmobiliario gallego en 2025: 2.805 viviendas vendidas, lo que supone un incremento del 6,1% (163 más) respecto a 2024. Las transacciones menguaron el 7,7% en A Coruña, hasta las 2.728. En Ourense repuntaron el 19,3% (1.429); el 11,5% en Feerrol (1.372); y el 17% en Lugo (1.346). En Pontevedra y Santiago se dieron notables recortes del 16,2% (767) y del 10,5% (715), respectivamente. Narón elevó las ventas el 13,6% (658); y el 17,1% Oleiros (513). En Vilagarcía se mantuvieron estables alrededor de las 425.

Las transacciones se dispararon el 48% en Viveiro (409); aumentaron el 2,7% en Ames (384); el 14,4% en Ribeira (350); y el 35,8% en Monforte de Lemos (349). Sanxenxo arroja la principal caída entre los concellos con mayor actividad inmobiliaria de la comunidad: 333 pisos y casas comercializados, un 37% menos que el año precedente. En Carballo retrocedieron el 0,6% (318); el 3,3% en Arteixo (317); el 7,8% en Culleredo (293); y el 1% en Sada (286). Redondela sigue otra tendencia clara, con el acelerón más intenso entre todos los principales municipios: 279 ventas, prácticamente un 77% más. En Boiro crecieron el 29% (273); el 10% en Cangas (269); el 14% en Ponteareas (228); el 37% en Barreiros (223); el 12% en Marín (214); y en O Porriño disminuyeron el 22% (210).

Casi una de cada tres viviendas vendidas en Galicia en 2025 tenían entre 60 y 90 metros cuadrados y el 22% entre 90 y 120, según la actualización de los datos del ministerio, en este caso hasta septiembre. El 14% osciló entre los 30 y los 60 metros cuadrados; el 10% entre los 120 y los 150; y el 14% superó los 180. El 67% no pasó de los 150.000 euros y una de cada cuatro costó entre 150.000 y 300.000. Hubo 31 operaciones por encima de los 1,050 millones de euros.