Las tres marchas de Forvia en Galicia: trabajo de momento en Escapes, búsqueda de futuro en Asientos y al ralentí en Interiores Ourense

Tres velocidades en la multinacional Forvia (antes conocida como Faurecia) en Galicia. El proveedor de automoción, que cuenta con tres instalaciones en la comunidad, goza de trabajo por el momento en Faurecia Escapes, pelea por un futuro para Asientos de Galicia (ADG) tras acordar un ajuste en el convenio y lleva una marcha diferente en la factoría de Interiores Ourense. Aunque la plantilla de esta última ha decidido suspender la huelga tras llegar a un acuerdo con la dirección, su futuro sigue sin estar claro más allá de 2028, mientras que en la planta de ADG en Valladares han conseguido garantías de futuro hasta 2031.

Los trabajadores de la factoría ubicada en San Cibrao das Viñas, que pertenece a una división de Forvia que está en proceso de venta, convocaron una huelga indefinida después de que la compañía hubiese anunciado la intención de desviar carga de trabajo de un proyecto de Renault a Zaragoza. La medida de presión, que hubiera afectado a la producción del Peugeot 2008 en Stellantis Vigo, surtió efecto y finalmente la dirección ha asegurado que, en caso de que ese pedido con la marca francesa salga adelante, será la planta de Ourense la que se encargue de realizarlo «con independencia de cómo se refleja internamente».

La plantilla ratificó por 132 votos a favor, 73 en contra y 3 en blanco el acuerdo alcanzado entre el comité y los responsables de la empresa. Según la CIG, la empresa «confirmou a existencia da carga de traballo cando menos até 2028 e comprometeuse a prorrogar durante dous anos máis as condicións de saída da compañía pactadas no caso de que fose necesario un axuste do cadro de persoal». Con ello, se levantó la huelga prevista para comenzar este miércoles 11 de marzo.

Sin embargo, existe malestar en parte de la plantilla ourensana. Y es que en la misma semana en la que se alcanzó el preacuerdo con el comité para suspender el paro en Ourense, cuya ratificación se realizará este viernes 13, en otra planta de Forvia, en Vigo, los trabajadores firmaban una modificación del convenio para intentar pelear por su futuro con su único cliente, Stellantis, poniendo encima de la mesa garantías hasta 2031 (año de extensión del convenio actual) a cambio de un ajuste en las condiciones laborales y salariales.

En un comunicado a la plantilla esta mañana, los delegados de CC OO en Faurecia Interiores Orense (el comité está formado por ocho de CIG, cuatro de CC OO y uno de UGT) censura que no se hubiese comunicado el contenido íntegro del preacuerdo a la plantilla para la votación y que, además, en el mismo «no constan fechas límite de adjudicación de nuevos proyectos, ni volúmenes previstos (...), ni de personal necesario para dicha producción».

A mayores, desde CC OO recuerdan que tampoco existe la garantía de que el futuro comprador de la división (proceso que actualmente está en negociaciones) acepte lo acordado.

Futuro

En la planta ourensana se encargan ahora de producir los salpicaderos y la guantera (además de otros componentes plásticos del interior) del P24, el SUV que se produce en el Sistema 1 de Stellantis Vigo. Como publicó este medio hace un año, la compañía perdió el pedido para el P1X, el modelo que sustituirá al Peugeot 2008. Esta realidad es la que quiere evitar a toda costa Forvia ADG, que también trabaja con el montaje de los asientos para actual todocamino y que necesita acceder al nuevo proyecto. Entre ambas plantas hay más de 500 trabajadores.

Situación diferente es la que se vive en Faurecia Sistemas de Escape España, también en Vigo. Pese a pertenecer a un nicho que corre peligro de desaparecer ante el futuro eléctrico de la automoción, la fábrica se está beneficiando de la extensión de vida de los modelos a combustión y la fuerte apuesta por los híbridos.

Así, las aproximadamente 170 personas que trabajan en el polígono de O Caramuxo producen los escapes para todos los modelos que se producen en Stellantis Vigo (tanto el 2008 como las furgonetas K9), además de trabajar también para modelos de otras plantas del fabricante y del propio proveedor.