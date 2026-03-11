Los trabajadores de Amazon en O Porriño retoman las protestas con tres jornadas de paros parciales contra «los altos niveles de precariedad»

Después de la huelga del pasado 23 de diciembre y como respuesta «a la nula voluntad de la dirección para atender las justas reivindicaciones», el comité de empresa del centro logístico de Amazon en O Porriño retoma las protestas para «acabar con los altos niveles de precariedad». La CIG, que tiene 4 de los 5 miembros del órgano de presentación de los trabajadores en la planta, anuncia tres nuevas jornadas de paros parciales. Serán el lunes, el martes y el miércoles de la próxima semana, con concentraciones delante de las instalaciones entre las 10.00 y las 11.30 horas. La convocatoria afecta a un total de 95 personas que operan en el almacén ubicado en el polígono de A Granxa en otro intento de acabar «con la excesiva carga de trabajo y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos y salud laboral».

Los empleados exigen también un aumento de las horas en los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos —en estos momentos, según la CIG, no superan las 24 horas semanales— y un plus específico que «remunere de forma especial» el trabajo en domingos y una bolsa de horas anual para asistencia a consulta médica.

Las críticas

De las dos reuniones que los sindicatos y los responsables del centro mantuvieron tras la huelga de diciembre no salieron apenas avances «por la actitud inmovilista de la dirección de Amazon», critica Carlos Martínez Lamosa, de la FGAMT-CIG de Vigo, «hasta el punto de que incluso se niegan a establecer una bolsa de horas para ir a consulta médica a pesar de que tendría un coste mínimo para una transnacional que año tras año registra beneficios millonarios». El comité de empresa subraya que el principal problema es la sobrecarga laboral, «lo que está provocando constantes bajas por estrés y lesiones músculo esqueléticas».

El 70% de la plantilla tiene actualmente contratos a tiempo parcial o son fijos discontinuos, incluso están a través de ETT, «lo que provoca que los salarios oscilen entre los 900 y los 1.000 euros». Únicamente, señala el sindicato, los supervisores y el personal de oficinas cuenta con contrato a tiempo completo.

«Entorno seguro»

Tras la convocatoria de la huelga de diciembre, Amazon quiso salir al paso de las acusaciones del comité de empresa. Aseguró que en O Porriño se trabaja «en un entorno moderno y seguro, con salarios y beneficios competitivos», con sueldos de entrada que más de 1.500 euros brutos al mes, superando el convenio provincial del sector.