Stellantis Vigo alcanza un nuevo hito: la planta produce el coche número 17 millones

Año de efemérides en Stellantis Vigo. Si el pasado mes uno de sus vehículos (una furgoneta Citroën Berlingo) se convirtió en el número 15 millones que se exporta desde el Puerto de Vigo, donde es el principal usuario para el envío de carga rodada, la planta acaba de firmar un nuevo hito: Balaídos produce el coche 17 millones de sus 68 años de historia.

El alto ritmo de producción de la factoría olívica, que batió en 2025 su récord de producción con 559.427 unidades, ha hecho posible alcanzar la simbólica cifra menos de dos años después de la anterior, la del coche 16 millones. Entonces, y como es tradición, parte de los trabajadores y de la dirección (entonces liderada por Ignacio Bueno) se sacaron una fotografía para conmemorarlo con el último modelo que había entrado en la línea, la furgoneta Fiat Doblò. A aquella instantánea se sumó Javier Riera, histórico director de la planta en los períodos 1981-1996 y 1998-2006.

Como adelantó FARO, la planta más productiva y del grupo tenía previsto lograr el hito estas semanas, siempre y cuando nada afectase a la producción, como sucedió con las cancelaciones de varios turnos a raíz del tren de borrascas que se intensificaron desde enero. Ahora, y ya bajo el mando de José Luis Alonso Mosquera, parte de la plantilla y de la dirección de Stellantis Vigo ha repetido la foto para celebrar el logro.

En este caso, el azar ha elegido que sea otra K9 la protagonista de este éxito: una Opel Combo en su versión eléctrica, una de las cinco siluetas que produce Balaídos en su Sistema 2 (junto a la Doblò, la Berlingo, la Peugeot Partner y la Toyota Proace City, tras el acuerdo con el fabricante japonés). En el Sistema 1, por su parte, se ensambla el Peugeot 2008. De la Combo se fabrican unas 150 unidades al día.

Desde su implantación en Vigo como Citroën Hispania, la factoría ha ido quemando etapas y celebrando estas históricas marcas. Sin embargo, es en los últimos años en los que ha pegado el mayor acelerón. Hasta 2017, la entonces PSA Vigo había visto salir de sus líneas un total de 13 millones de coches, coincidiendo con su 60 aniversario. Ocho años después ya son cuatro millones más.

«El modelo millonario, el Opel Combo Electric, representa la dilatada trayectoria de la planta en la producción de utilitarios ligeros, beneficiándose de la experiencia y el compromiso de generaciones de trabajadoras y trabajadores profundamente implicados con la eficiencia y la calidad. Es un motivo de orgullo haber alcanzado este importante hito para la planta al que también contribuyen, cada día, nuestros proveedores, haciendo de este logro un éxito colectivo», ha declarado José Luis Alonso, Director de Stellantis Vigo.

La última generación del Opel Combo se produce en Vigo desde su lanzamiento, en julio de 2018. Desde entonces y hasta la fecha, han salido de las líneas de producción de la planta 370.000 unidades de ese modelo, el 92% con destino al mercado internacional.