Se acerca la Renta 2025: estos son los principales cambios para esta campaña en Galicia

Se acerca el momento en el que los gallegos tendrán que rendirle cuentas a Hacienda. La Agencia Tributaria ya ha confirmado las fechas oficiales para la Campaña de la Renta 2025, que arranca el 8 de abril y se extenderá hasta el verano.

Aunque tengamos margen para presentar nuestros ingresos, lo más aconsejable es que los contribuyentes empiecen cuanto antes a recabar todos los documentos y facturas que pueda reclamarles Hacienda y conocer las deducciones que pueden aplicarse.

Más allá de estas deducciones, Hacienda actualiza distintos aspectos de la tributación cada ejercicio, como las obligaciones de los contribuyentes, los tramos de IRPF o la forma de poder presentarla. Esta año, la Campaña de la Renta presenta cuatro cambios principales.

Cuatro cambios para la Declaración de la Renta 2025

Este año, la Declaración de la Renta introduce cuatro cambios que afectarán a los trabajadores con rentas más bajas, los ahorros de las rentas más altas, la sostenibilidad y a los distintos tramos del IRPF:

Deducción para quienes cobran el SMI

Los trabajadores que, desde enero de 2025, ingresen que perciban menos de 18.276 euros anuales y no tengan rentas superiores a los 6.500 euros podrán aplicar una nueva deducción. La medida se aplica para compensar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 16.576 euros. La reducción puede ser de hasta 340 euros para quienes cobren el SMI y va disminuyendo hasta desaparecer en el límite superior de rentas.

Deducciones vinculadas a la sostenibilidad

La Agencia Tributaria mantiene un año más los beneficios fiscales relacionados con la transición ecológica. En la práctica, esto se traduce en que las obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas, la compra de coches eléctricos o la instalación de puntos de recarga tendrán deducciones específicas. De esta forma se busca 'premiar' a los ciudadanos e incentivarlos a asumir iniciativas positivas para el medioambiente.

Gravamen más alto para las rentas del ahorro más altas

Las rentas procedentes de capital, como dividendos, intereses o ganancias patrimoniales, que superen los 300.000 euros estarán sujetos a un tipo marginal máximo del 30 %. De esta forma el Gobierno aumenta la progresividad del impuesto ajustando el porcentaje sobre los tramos más elevados de la base del ahorro. Esta medida afecta aquellos contribuyentes que obtienen mayores ingresos por inversiones y capital.

Modificación en los tramos del IRPF

Aunque a nivel estatal los tramos de la base imponible general se mantienen respecto a la anterior campaña, la escala aplicada a la base del ahorro sube en el último tramo del 14% al 15%. Sin embargo, los contribuyentes deben estar pendientes de las normativas de su comunidad autónoma, ya que estas pueden haber modificado los tipos aplicables.

Plazos para la Declaración de la Renta 2025

Las fechas para confeccionar la declaración de Renta y Patrimonio 2025 están disponibles en el calendario del contribuyente 2026 y son las siguientes:

8 de abril hasta el 30 de junio de 2026 : presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026 : la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

: la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria podrá confeccionarle su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

Podrás realizar tu declaración tanto por teléfono o por internet como presencialmente. En este último caso tendrás que concertar una cita a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o llamando a los siguientes números de teléfono: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 / 91 553 00 71 / 901 22 33 44.