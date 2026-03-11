De una quiebra histórica al bum del almacenamiento eléctrico: la británica Field lanza el mayor proyecto de baterías en Galicia

La fotografía de Amit Gudka pasa muy desapercibida en medio de la maraña de imágenes del casi centenar de empleados de Field Energy en el apartado de su web dedicado al equipo. Parece uno más, pero él es el director general y fundador de esta compañía británica que tiene como misión «acelerar el desarrollo de infraestructuras de energía renovable para alcanzar la neutralidad climática». La lanzó al mercado pocos meses después de salir de su primera aventura empresarial, la comercializadora de electricidad Bulb Energy, que en enero de 2021 se declaró en quiebra por el rápido incremento de los precios de la electricidad y protagonizó el primer rescate de la historia del Gobierno inglés a una empresa del sector energético con un coste de 7.400 millones de euros. «Entiendo perfectamente que la gente esté escéptica», confesó Gudka, que ya se había disculpado públicamente en varias ocasiones, en una entrevista al periódico The Guardian para hablar de su nueva compañía, centrada ahora en el almacenamiento con baterías.

Con ella desembarcó en España en 2024, aprovechando las urgentes necesidades de acumular los excedentes de las renovables en momentos de gran producción y bajo consumo por el despliegue de las tecnologías limpias. Y ahora lo hace en Galicia. A través de Field Iberia Bess 24, una de las muchas sociedades gestionadas por su filial en España, acaba de presentar en el Ministerio para la Transición Ecológica el mayor proyecto de baterías previsto hasta ahora en la comunidad. Tiene 200 megavatios (MW) de potencia y se situaría en Mesón do Vento. Al coste que ahora mismo llevan las instalaciones de almacenamiento con baterías, la inversión rondaría los 100 millones de euros.

Proyectos en Galicia

El ambicioso plan de expansión de Field Energy en España se pilota desde Barcelona, bajo las riendas de Toni Martínez. La compañía acumula una cartera de 4.500 MW en toda Europa. «Sin almacenamiento en baterías, la energía renovable no puede escalar al ritmo que el mundo necesita para descarbonizarse», apuntó Amit Gudka en junio de 2024 con motivo de la presentación de la filial aquí.

Galicia es uno de los territorios más necesitados de almacenamiento eléctrico por su elevada generación verde, por encima del 80% de toda la producción, y un consumo que todavía se resiste a avanzar con contundencia. Según los últimos datos de Red Eléctrica, hay 650 MW en baterías en la comunidad con «enchufe» concedido y 1.053 que lo tramitan. En funcionamiento está de momento el sistema de 5 MW de la china Sungrow en Sanxenxo.