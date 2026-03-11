La plantilla de Forvia Asientos de Galicia aprueba un plan de ajuste para intentar lograr el pedido de Stellantis

La adjudicación de componentes por parte de Stellantis para el futuro vehículo que se ensamblará en la planta de Vigo en sustitución del Peugeot 2008 va lenta. Aunque algunos proveedores ya saben si están dentro o no del proyecto, otros llevan meses esperando una respuesta del fabricante, cotizando y peleando por recortar costes frente a otras plantas, en especial de países low-cost. La definición alrededor del P1X, nombre interno del vehículo, es crucial para muchas factorías. Una de ellas es Forvia Asientos de Galicia (ADG). La subsistencia de la fábrica de Valladares de la antigua Faurecia depende de conseguir más carga de trabajo con su único cliente y, para ello, dirección y comité han acordado un plan de ajuste que incluye una modificación del convenio vigente. La plantilla ha dado luz verde a la operación.

Los 263 trabajadores fueron consultados acerca del acuerdo alcanzado en las últimas semanas entre el comité y los responsables de la empresa, liderada por Diego Martínez, para poder optar al ensamblaje y suministro de asientos para Balaídos (proceso llamado JIT). Ambas partes iniciaron a finales de enero las conversaciones para la revisión del convenio y la semana pasada la plantilla dio su ok con 132 votos a favor, 81 en contra, cuatro nulos y uno en blanco.

El pacto incluye la modificación de varios de los artículos del texto actual, cuya vigencia estaba pactada desde 2024 (cuando se acordó una subida salarial para ese año del 15%, consolidado un 12,5%) y hasta el 2027 (para los tres años siguientes los incrementos van acordes al IPC del año anterior). Ahora, el convenio se alarga hasta 2031 y los cambios aceptados entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2028, que coincide con la fecha en la que, si nada se tuerce, se empezaría a producir el futuro SUV vigués.

Así, además de varios cambios que afectan al tiempo de trabajo o turnos, uno de los principales impactos que ha aceptado la plantilla tiene que ver con los salarios a percibir desde 2028, ya que perderán poder adquisitivo. Las modificaciones estarán vinculadas al IPC, pero topadas con incrementos máximos de un 1,25% el primer año, un 1,5% el segundo y el 2% en 2030, cerrando en 2031 con el IPC real. También se establece una cláusula de revisión por si el índice de precios si este supera el 4,5%. Como ejemplo, en 2025 el IPC cerró en un 2,9%.

Junto a ello, los sindicatos aceptaron también nuevas categorías de entrada y unas cláusulas adicionales de garantías, como que la empresa se compromete a que si Forvia logra el pedido de Stellantis para el vehículo de Vigo, será ADG la que se encargue de ensamblar y suministrar lo asientos. A mayores, se establece que si la planta da beneficios netos de más de 2 millones se dará una paga de 350 euros y que si sobra gente habrá un plan de salidas específico. En concreto, entre 2028 y 2031 los primeros en causar baja serán los últimos en llegar.

Noticias relacionadas

Tras la salida de los sedanes (Citroën C-Elysée y Peugeot 301) y antes el monovolumen (Grand C4 Spacetourer) de Stellantis Vigo, ADG se quedó solo con el pedido del Peugeot 2008. La nueva plataforma STLA Small traerá consigo el P1X y el principal rival para Forvia está precisamente en Balaídos, que está estudiando internalizar el proceso, como adelantó FARO.