El naval incrementa en un 15% el empleo en España y certifica «niveles de actividad históricos»

La industria naval privada española genera ya más de 88.700 empleos, un 15% más que hace un año, y aporta más de 12.700 millones de euros a la economía, con un avance interanual del 21%, en un momento de máxima actividad para los astilleros del sector. Estos datos han centrado la reunión mantenida este martes entre el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, junto al secretario general de la entidad, José Francisco Fernández, para analizar la situación de un sector que atraviesa uno de sus mejores momentos.

Durante el encuentro, Hereu defendió que la industria naval es «un sector estratégico para nuestra economía que representa el esfuerzo, la innovación y la resiliencia de nuestra industria» y recordó además el 40 aniversario de Pymar, al que definió como un referente de colaboración público-privada y un agente clave en la modernización, internacionalización y sostenibilidad del sector naval español.

Pymar trasladó al ministro la fortaleza actual de los astilleros privados, que en 2025 alcanzaron su mayor nivel de actividad de los últimos 15 años, con 65 buques en cartera por más de 3.000 millones de euros. España se sitúa así como la segunda potencia de la Unión Europea en contratación y cartera de pedidos, con más del 90% de la contratación destinada a exportación y más del 20% de la cartera mundial en buques con capacidades basadas en hidrógeno. A ello se suma el liderazgo nacional en segmentos como la eólica marina, la investigación oceanográfica, la acuicultura y el transporte de pasajeros.

Noticias relacionadas

La actividad también crece en reparación y transformación naval. Los astilleros privados españoles realizaron más de un millar de grandes trabajos en este ámbito, con un aumento de la facturación superior al 15% respecto a la media de los cinco años anteriores. En paralelo, la reunión sirvió para abordar la nueva Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea, aprobada el 4 de marzo por la Comisión Europea, un marco en el que el Gobierno y Pymar ven margen para reforzar el papel de los astilleros españoles en el fortalecimiento de la industria naval continental.