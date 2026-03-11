Inditex pisa el acelerador y cruza la meta de los 6.000 millones de beneficio

En un circuito global cada vez más exigente, Inditex ha vuelto a demostrar que mantiene el pulso firme al volante. La multinacional gallega cerró el ejercicio 2025 —comprendido entre el 1 de febrero de 2025 y el 31 de enero de 2026— con resultados de récord tanto en ventas como en beneficios y certifica al alza el cuarto año completo con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como consejero delegado al frente del grupo.

La compañía no solo ha defendido su pole position en el sector textil, sino que ha ampliado la distancia con sus rivales en un contexto sociopolítico internacional marcado por la volatilidad y la incertidumbre.

El grupo ha superado por primera vez la barrera de los 6.000 millones de euros de beneficio neto. En concreto, ganó 6.220 (un 3,2% más), en línea con las previsiones de los analistas y por encima de los 5.866 obtenidos en 2024 —cuando ya había mejorado un 9% el resultado del año anterior—.

La cifra equivale a cerca de 17 millones al día, una velocidad de crucero que confirma una trayectoria ascendente que ha ido quemando etapas con precisión: más de 1.000 millones en 2007; 2.000 en 2012; 3.000 en 2016; 4.000 en 2022; 5.000 en 2023 y ahora más de 6.000 en 2025.

En España, solo gigantes como Banco Santander (14.101), BBVA (10.511) e Iberdrola (6.285) han logrado rebasar ese umbral el pasado ejercicio. En 2024, la compañía había ganado 5.866 millones —unos 16 al día—, y consolida una senda que en 2025 ha vuelto a acelerar.

En ingresos, la multinacional ha rozado la cota de los 40.000 millones. Las ventas ascendieron a 39.864 (un 6% más), frente a los 38.632 de 2024, ejercicio en el que el crecimiento fue del 7,5%. El avance actual confirma una moderación del ritmo respecto a los espectaculares incrementos del 36% en 2021 (venía de un 2020 marcado por el covid), del 17,5% en 2022, del 10,3% en 2023 y del 7,5% en 2024.

Aun así, el volumen de negocio equivale a unos 109 millones diarios y cerca de 4,5 por hora, una cadencia que refleja la potencia comercial del grupo.

La rentabilidad sigue siendo uno de los motores mejor afinados del monoplaza gallego. El margen bruto se ha situado en el 58,3%, mientras que los gastos de explotación han crecido un 2,8%, lo que le ha permitido preservar una rentabilidad superior a la media del sector.

“Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales. Conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una diferencial es la base que sustenta nuestra expectativa de crecimiento a largo plazo”, reconoció el consejero delegado Óscar García Maceiras.

El consejo propondrá un dividendo total de 1,75euros por acción. La retribución global ascenderá a 5.454 millones, de los que 3.233 corresponderán a Amancio Ortega y 275 a Sandra Ortega.

En el plano financiero, el grupo mantiene una posición de clara ventaja en la parrilla del Ibex, con una caja neta de 10.958millones, lo que le otorga margen para invertir y absorber eventuales turbulencias.

Los analistas también estaban pendientes del arranque del nuevo ejercicio que lo ha hecho con un incremento de ventas del 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo, señal de que el líder gallego no levanta el pie del acelerador.

La red comercial continúa ajustándose: cerró 103 establecimientos, hasta situar el total en 5.563 tiendas, dentro de una estrategia que prioriza espacios más grandes y el crecimiento del comercio electrónico.

Para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex, la multinacional prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en 2026.