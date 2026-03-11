Hacienda lo confirma: estos son los cambios para los autónomos gallegos que tienen que hacer la Declaración de la Renta este año

Se acerca abril y con ella, miles de autónomos gallegos tendrán que presentar la Declaración de la Renta, incluso en aquellos casos en los que no alcancen los ingresos mínimos que se les exigen al resto de contribuyentes.

El día 8 del próximo mese arranca la Campaña de la Renta y este año introduce algunas modificaciones para los trabajadores por cuenta propia. La Agencia tributaria refuerza el control fiscal sobre todos los contribuyentes y pondrán especial atención a los autónomos.

El objetivo principal es permitir que la Seguridad Social verifique si cada profesional ha pagado la cuota de autónomos correcta en función de sus ingresos reales. Para ello, la administración cruzará los datos declarados con los que figuran en su sistema de cotización.

Todos los autónomos deben presentar la declaración

Cuando arranque la campaña de la Renta 2026, los autónomos deberán informar de todos los ingresos obtenidos durante 2025 y de los gastos relacionados con su actividad profesional. Una de las principales novedades que cambió el sistema fiscal de los autónomos es que ya no existe un mínimo de ingresos para quedar exento.

Esto significa que deben presentar la declaración:

Los autónomos que hayan estado dados de alta todo el año.

Los que solo estuvieron dados de alta unos meses.

Incluso quienes no facturaron nada durante ese periodo.

Esta norma se introdujo en 2023 con el nuevo sistema de cotización basado en ingresos reales. Desde entonces, Hacienda y la Seguridad Social comparten información para comprobar si cada autónomo pagó la cuota mensual que le correspondía.

Si un profesional pagó menos de lo que debía según sus ingresos, la Seguridad Social reclamará la diferencia. Si, por el contrario, pagó de más, recibirá una devolución.

¿Qué impuestos pagan los autónomos?

Los autónomos deben gestionar principalmente dos impuestos en su actividad, el IVA y el IRPF.

IVA

Es el impuesto que se aplica a las ventas y servicios que realizan. El autónomo cobra el IVA a sus clientes en las facturas. Después, descuenta el IVA que ha pagado en sus compras para finalmente, ingresar la diferencia a Hacienda.

IRPF

Este impuesto grava el beneficio obtenido. Se calcula restando los gastos deducibles a los ingresos. Sobre el beneficio resultante se aplican los tramos del IRPF.

Además, muchos autónomos aplican retenciones en sus facturas, que en 2025 siguen este esquema:

Primer año de actividad: 7 %.

7 %. Segundo año: 10 %.

10 %. A partir del tercero: 15 %.

Estas retenciones influyen en el resultado final de la declaración, ya que determinan si el autónomo tendrá que pagar más o si recibirá una devolución.

Gastos que puedes deducir en tu Declaración de la Renta

Uno de los aspectos clave para los trabajadores por cuenta propia es conocer qué gastos pueden deducir para reducir su factura fiscal. Para que un gasto sea deducible debe cumplir tres requisitos:

Estar relacionado con la actividad profesional.

Tener una factura completa a nombre del autónomo .

. Estar registrado en su contabilidad.

Entre los gastos más habituales se encuentran:

La cuota mensual de autónomos , deducible al 100 %.

, deducible al 100 %. Material de oficina o equipos informáticos necesarios para trabajar.

Programas de software o servicios profesionales como gestoría o asesoría.

Cursos o formación vinculada a la actividad.

También existen deducciones específicas para quienes trabajan desde casa. En estos casos, el autónomo puede deducir el 30 % de los suministros (luz, agua o internet) sobre la parte proporcional de la vivienda utilizada como oficina, siempre que lo haya comunicado previamente a Hacienda mediante los modelos 036 o 037.

Hay otros gastos que pueden generar más problemas si no se justifican correctamente. Entre ellos destacan:

Vehículos: normalmente solo permiten deducir hasta el 50 % del IVA si no se utilizan exclusivamente para la actividad.

normalmente solo permiten deducir hasta el 50 % del IVA si no se utilizan exclusivamente para la actividad. Ropa: solo es deducible si se trata de uniforme o vestimenta profesional específica.

solo es deducible si se trata de uniforme o vestimenta profesional específica. Dietas: pueden deducirse hasta 27,27 euros diarios en España, siempre pagadas con tarjeta.

Los expertos recuerdan una regla básica del sistema fiscal, sin factura no hay deducción.

Nuevas formas de pagar a Hacienda

Otra de las novedades de esta campaña es la ampliación de los métodos de pago cuando la declaración sale a ingresar. Los autónomos podrán pagar:

Mediante domiciliación bancaria.

Con tarjeta de crédito o débito .

. A través de Bizum, una de las novedades introducidas por la Agencia Tributaria.

Estas opciones buscan facilitar el proceso y adaptarlo a los sistemas de pago digitales más utilizados.

Con estas reglas, la campaña de la Renta 2026 vuelve a poner el foco en los trabajadores por cuenta propia, que deberán revisar con detalle sus ingresos, gastos y facturas para cumplir con Hacienda y evitar pagar más impuestos de los necesarios.