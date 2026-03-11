¿Cuáles han sido los «coches millonarios» de Stellantis Vigo en sus casi 70 años de historia?

Stellantis Vigo ha celebrado la producción de su vehículo número 17 millones. Como adelantó este medio, el hito llegó con una de las furgonetas K9 que se ensamblan en la factoría, en este caso, una Opel Combo eléctrica, lo que ha servido también para revalidar la posición de liderazgo de la planta tanto en España, donde produce cuatro de cada diez vehículos, como en el grupo, siendo la más productiva en los últimos tres años. A lo largo de sus casi 70 años historia, solo cinco veces Balaídos ha logrado alcanzar las cifras «millonarias» con una furgoneta. Pero, ¿cuáles han sido los «coches millonarios» de Stellantis Vigo en toda su trayectoria?

Desde que se asentó en Vigo la compañía Citroën Hispania, en 1958, la producción ha ido aumentando de forma lenta, pero segura. El inicio en un pequeño taller casi artesanal en el puerto (en los antiguos almacenes de la Aduana, en Montero Ríos) dio paso a su traslado a Balaídos, mejorando procesos y sumando personal a sus filas cada año. Sin embargo, tardó dos décadas en alcanzar el primer millón de unidades, que se logró con la producción de un Citroën GS, uno de los vehículos de referencia de la marca del doble chevron.

La factoría esperó otros siete años para firmar los 2 millones de unidades, con el Citroën BX, pero tuvieron que pasar más de 40 años para que la factoría firmase los cinco millones. Fue con el popular Citroën Xsara, antes del cambio del milenio (en 1999), que sucedió en el hito a los Citroën ZX (vehículo 4 millones, en 1995) y al AX (3 millones, en 1990).

A partir de ahí, estos éxitos se fueron sucediendo con mayor asiduidad, con la empresa superando crisis y problemas globales mientras sobrevivía siguiendo la estela de la eterna C15, con las furgonetas que la sucedieron. De hecho, en 2001 y 2003 se lograron los vehículos 6 y 7 millones con la Citroën Berlingo Modutop y la Peugeot Partner, respectivamente.

La rúbrica del pintor Pablo Picasso tomó el relevo para protagonizar en los años 2005, 2007 y 2009 los nuevos coches millonarios olívicos. Fueron el Citroën Xsara Picasso, el C4 Picasso y el Grand C4 Picasso, con el que se alcanzó los 10 millones de unidades producidas.

Para la siguiente fecha señalada el protagonista fue uno de los dos modelos del proyecto M3-M4, descontinuado en 2024. Con el Citroën C-Élysée la entonces PSA Vigo selló los 11 millones de vehículos, antes de volver a dar paso a la firma del famoso artista andaluz en los siguientes hitos: el Citroën C4 Picasso (C4 SpaceTourer) en 2015 y el Grand C4 Picasso (Grand C4 SpaceTourer) dos años después, llegando así a los 14 millones.

Con el Peugeot 2008, el SUV que todavía hoy se ensambla en el Sistema 1, la planta viguesa estrenó los eléctricos en este particular club de millonarios. La versión electrificada del todocamino celebró el año del estallido de la pandemia la unidad 14,1 millones, sellado con esa anómala cifra por los problemas que dejó el covid.

A partir de ahí, las diferentes marcas de las furgonetas K9 fueron las protagonistas, coincidiendo también con el nacimiento de la propia Stellantis tras la fusión de PSA con FCA y con el impulso otorgado con la creación de la división Stellantis Pro One, dirigida ahora por Eric Laforge. Así, antes de la Combo Electric fue el turno de la Citroën ë-Berlingo en 2022 (15 millones) y de la Fiat E-Doblò en 2024 (16 millones).

La lista completa de los vehículos millonarios en Stellantis Vigo Millón 1978 Citroën GS Millones 1985 Citroën BX Millones 1990 Citroën AX Millones 1995 Citroën ZX Millones 1999 Citroën Xsara Millones 2001 Citroën Berlingo Millones 2003 Peugeot Partner Millones 2005 Citroën Xsara Picasso Millones 2007 Citroën C4 Picasso Millones 2009 Citroën Grand C4 Picasso Millones 2012 Citroën C-Élysée Millones 2015 Citroën C4 SpaceTourer Millones 2017 Citroën Grand C4 SpaceTourer Millones 2020 Peugeot e-2008 Millones 2022 Citroën ë-Berlingo Millones 2024 Fiat E-Doblò Millones 2026 Opel Combo Electric

De esta forma, a lo largo de los años las instalaciones de Balaídos han ido incrementando la producción y ganando peso en la industria. De hecho, casi el 30% de esos 17 millones de unidades se ensamblaron solo en la última década, desde 2015, lo que arroja una media anual de producción de más de 450.000 vehículos, más del doble que el promedio de todos los años previos.

Con la trayectoria que lleva la planta y las previsiones de producción (al menos para este año), es probable que la próxima cifra, la de la mayoría de edad, coincida precisamente con el 70 aniversario de la fábrica, en 2028. Un motivo más para celebrar.