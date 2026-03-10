Los prejubilados reclaman sus derechos: poner fin a los «coeficientes reductores perpetuos» en las pensiones

«El Estado está mal acostumbrado, nunca ha tenido a nadie que le haya hecho frente». Son palabras de Francisco Blanes, presidente de Confedetel. Una asociación que integra a más de 8.000 socios de diferentes entidades de prejubilados y jubilados de Telefónica a nivel nacional «para ayudar a todos los que tenían problemas derivados de la Hacienda Pública, de los contratos de jubilación» y de otros trámites administrativos. La misión es aunar las quejas de todas las organizaciones y hablar todos al unísono, «con una sola voz». Los asuntos que tratan no solo competen a los empleados de la compañía de telecomunicaciones, sino «a todas las generaciones, que un día van a ser jubilados como nosotros». De unos pocos trabajadores de Telefónica, se han pasado a beneficiar «unos 4,5 millones» de trabajadores retirados a nivel nacional.

«Si no estuviéramos nosotros, no se habrían conseguido muchas cosas», considera Blanes. «Los primeros nos hemos encontrado las leyes más perjudiciales y luchamos por que las modifiquen de cara a los que vienen». Cada vez que sale una ley nueva en el BOE, hay un departamento que estudia si les afecta. En caso afirmativo, su gabinete de abogados la estudia y «según lo que nos digan metemos mano judicialmente o vamos y discutimos con ellos». «No reclamamos nada que no nos pertenezca, no vamos al Congreso a pedirle un millón de euros», subraya el vicepresidente Carlos del Castillo.

Francisco Blanes, presidente de Confedetel. / Alba Villar

La Asociación de Prejubilados de Telefónica (Apretel) con sede en Vigo ha ejercido este martes de anfitriona del Congreso Nacional de Confedetel. Desde la anterior reunión, la organización ha llevado adelante «una actividad intensa, continua y multidisciplinar» mediante un enfoque de «defensa jurídica, fiscal y social». El tema estrella fue la lucha «por el fin de los coeficientes reductores perpetuos en pensiones». Aseguran que el sistema actual castiga a quienes acceden a su pensión antes de la edad legal, aplicando unas penalizaciones «hasta el final de sus días».

Esta reducción «antes era de un 8% por año», pero «conseguimos que ahora el máximo sea un 6%», recuerda Francisco Blanes. En algunos casos, este recorte asciende a «más de un 40%», según del Castillo. Solicitan una «equidad contributiva» para todos los jubilados anticipados sin retroactividad: a partir del año en que se ha devuelto el importe adelantado, percibir la pensión íntegra. «En general, a los 72 años ya tienes pagada con creces esa penalización, no tiene sentido seguir pagando hasta los 100», apunta Guillermo Trigo, presidente de Apretel. «Cuando tienes una hipoteca, una vez que terminas de pagar el préstamo, se cancela —compara Blanes—. Si la Seguridad Social nos adelanta unos años la jubilación, cuando haya devuelto la cantidad que me ha adelantado es el momento de equilibrio contributivo. Si ya no debo nada, ponme la pensión al 100x100».

Junta directiva de la confederación estatal. / Alba Villar

Con el pago de una «mínima cuota» anual —en torno a 15 euros—, los miembros de Confedetel tienen acceso a información y al acompañamiento —judicial, si procede— en todos aquellos procesos derivados de la desvinculación de una empresa.