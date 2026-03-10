Una multinacional china invertirá 400 millones en la cuarta gigafactoría de baterías de España... a 600 kilómetros de Vigo

España se está convirtiendo en uno de los principales ejes europeos en el nicho de las gigafactorías de baterías. El país apuesta por atraer estas gigantescas inversiones, vinculadas especialmente al futuro eléctrico de la automoción. Hasta la fecha son ya tres de estas instalaciones en construcción, todas ellas lejos de Galicia, a la que ahora se unirá una cuarta: la multinacional china Hithium Energy Storage Technology invertirá 400 millones y creará 1.000 empleos a casi 600 kilómetros el línea recta de Vigo, en Navarra. En este caso, para baterías pensadas para el almacenamiento energético.

La fábrica de coches más productiva de España está en Vigo. Stellantis produce aquí uno de cada cuatro vehículos del país gracias a las 559.427 unidades del pasado año, su récord. Sin embargo, el territorio no dispone (ni dispondrá) de una de las patas clave para el futuro de la industria: las gigafactoría de baterías. Hasta ahora, todas se han anunciado para otros territorios, sin que la comunidad haya entrado en la terna, con los proyectos de Volkswagen en Valencia, Envision en Extremadura y Stellantis con la china CATL en Aragón.

A la espera de que se concreten los planes de Inobat para Valladolid, la próxima gigafactoría de baterías estará en Navarra. La presidenta de la comunidad, María Chivite, compareció hoy para presentar el proyecto, que calificó como un «hito» para el sector industrial de la energía en la comunidad foral.

Hao Wang y María Chivite, durante la rueda de prensa / Jesús Diges / EFE

La gigafactoría incluirá dos procesos industriales de alto valor añadido: el ensamblaje y la manufactura de celdas. El proyecto creará en una primera fase alrededor de 750 puestos de trabajo directos y 300 más en una segunda fase, según los datos ofrecidos por Chivite en una comparecencia en la que ha estado acompañada del director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, y del consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, tras el encuentro que tuvo lugar el lunes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Chivite anunció una joint venture que el Gobierno de Navarra y Hithium firmarán en las próximas semanas, por la que ambas partes aportarán capital a una nueva compañía conjunta que supone «un hito en la colaboración público-privada».

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019 que tanto la presidenta como Irujo visitaron en noviembre del año pasado en China. La compañía está especializada en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria, cuenta con múltiples centros de I+D+i y con plantas de producción. «Se trata de una empresa líder en este segmento en China y la número dos del mundo», destacó Chivite.

La presidenta ha resaltado que el proyecto anunciado para Navarra «no solo supone una inyección de capital y de empleo directo, sino que se inserta en una estrategia más amplia de reindustrialización y especialización tecnológica».

«El sector de baterías y almacenamiento energético es uno de los nichos industriales con mayor proyección de crecimiento en Europa y la llegada de Hithium coloca a Navarra en un papel destacado dentro de este mapa industrial, que está en continua evolución», señaló.

María Chivite afirmó que el almacenamiento de energías renovables es además uno de los «mayores desafíos tecnológicos» de esta época, especialmente en momentos como el actual por las «tensiones geopolíticas». «Disponer de energía renovable a precio asequible potenciará de manera exponencial nuestra competitividad, productividad y capacidad de atracción de nuevos proyectos industriales», destacó.

Por su parte, el director de Inversiones de Hithium, Hao Wang, resaltó que «es un honor estar en Navarra para la firma de esta hoja de intenciones para la colaboración entre las dos entidades». Además, puso en valor que «Navarra es una región con probada solvencia en el campo de energías renovables, con empresas punteras y una gran reputación». «Estos puntos fuertes hacen que sea un factor esencial en el desarrollo de la capacidad manufacturera en este sector», aseguró.

Por último, Mikel Irujo afirmó que Navarra lleva varios años identificando a China «como un país prioritario» e indicó que este proyecto es «un trabajo en equipo». «La decisión de Hithium llega tras un coordinado trabajo en el seno del Gobierno con todos los departamentos y llega tras un esfuerzo y un refuerzo del equipo fruto de una reflexión interna en la que debíamos de profesionalizar la atracción de inversión y debíamos también apostar claramente por el potencial de China», señaló.