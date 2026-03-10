Impacto económico
El Ibex 35 rebota y las bolsas europeas apuntan a subidas del 2% tras la caída del petróleo
Los mercados recuperan el optimismo tras moderarse el precio del crudo y después de que Donald Trump sugiriera un posible final del conflicto con Irán, mientras el G7 estudia liberar reservas estratégicas
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas prevén abrir en verde este martes, con subidas cercanas al 2%, lo que permitiría a los mercados dejar atrás el rojo generalizado del lunes. El optimismo llega tras la moderación del precio del petróleo durante la madrugada, que ha abandonado la barrera de los 100 dólares por barril después del fuerte repunte provocado por la escalada militar en Oriente Próximo. Según los futuros del mercado, la bolsa de Madrid apunta a una subida cercana al 2% en la apertura, mientras que el Euro Stoxx 50, índice de referencia europeo, anticipa un avance del 1,54%.
Los futuros europeos también se apoyan en el rebote registrado en los mercados asiáticos durante la madrugada. Así, tras las fuertes caídas del lunes —cuando el Nikkei 225 japonés retrocedió un 5,2% y el KOSPI surcoreano cayó cerca de un 6%, siendo uno de los índices más castigados desde el inicio del conflicto—, ambos mercados han revertido la tendencia. En la sesión de este martes, el Nikkei sube alrededor de un 3%, mientras que el Kospi avanza cerca de un 5%, reflejando una cierta recuperación del apetito por el riesgo.
