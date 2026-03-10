Bimba y Lola supera por primera vez los 250 millones tras un incremento de las ventas del 7%

Recién cumplidos los 20 años desde que las hermanas Uxía y María Domínguez se lanzaron a su propia aventura empresarial, Bimba y Lola supera el umbral de los 250 millones en ventas. La facturación de la compañía de moda y accesorios creció el 7% a lo largo de su último ejercicio fiscal, finalizado el pasado 28 de febrero, con una evolución «muy similar» tanto en el mercado nacional como el internacional. Este último aporta ya el 42% de los ingresos totales.

Su plan de crecimiento amplió hasta 321 los puntos de venta. En su estrategia para convertirse en una marca global, la firma tiene en estos momentos la mitad de su red comercial fuera de España. Son 34 países de Europa, América y Asia. La facturación en este caso medró el 6%, «gracias principalmente al buen desarrollo de las ventas comparables en todos los mercados», señala la compañía, que exprime el canal digital con un incremento de los ingresos del 12%. El ecommerce representa el 22% de la cifra de negocio «tras llevar la tienda online de Bimba y Lola a prácticamente todos los países del mundo y reforzar la presencia de la marca en marketplaces de moda de países clave para su expansión».

Potencial

«El año de nuestro 20º aniversario se ha completado de manera muy positiva», valor José Manuel Martínez, consejero delegado de Bimba y Lola. Junto al buen comportamiento de las ventas, la empresa «ha seguido dando pasos importantes para el desarrollo global de la marca» con la apertura de nuevos mercados y canales, «reforzando nuestra estructura y consejo de administración, y optimizando las operaciones de nuestro centro logístico y de la nueva sede en su primer año». «Somos conscientes de los grandes retos que aún tenemos por delante, pero también del potencial de la marca y de nuestros equipos para seguir creciendo en un entorno especialmente complejo», asegura Martínez.