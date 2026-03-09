Las navieras aplican «tasas de guerra» de hasta 4.000 dólares por contenedor y extras «de emergencia»
La cancelación de tránsitos por el Estrecho de Ormuz impactará sobre toda la cadena logística
EFS son las siglas de Emergency Fuel Surcharge, un recargo por combustible que aplican las navieras de forma temporal cuando se producen subidas bruscas de precio. También existe el WRS (War Risk Surcharge, el recargo por riesgo de guerra), el recargo por seguridad (security surchage) o recargo por temporada alta (PSS, Peak Season Surcharge), para periodos de elevada demanda. Un ramillete de opciones del que han echado mano ya las principales compañías de transporte del mundo ante el conflicto en Oriente Medio.
Hapag-Lloyd aplica desde el pasado viernes el PSS, por temporada alta, «a todos los viajes desde China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán». Este lunes notificó otro, el del combustible (EFS), que se traducirá en el pago extra de hasta 225 dólares por contenedor refrigerado. CMA CGM hizo lo propio con el pago extra de hasta 155 euros por contenedor refrigerado para rutas de larga distancia.
La naviera MSC ha informado ya también de la aplicación del recargo de guerra (WRS) de hasta 4.000 dólares por contenedores refrigerados en cargas desde los países del Golfo a países africanos, que será de 3.000 dólares por unidad para los de mercancía en seco. Maersk, al igual que Hapag-Lloyd, comunicó nuevas medidas este lunes.
Para la mercancía refrigerada, la «suspensión de todas las reservas hacia y desde los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Jordania, Qatar, Baréin y Arabia Saudita)», con la posibilidad de pagar un recargo de emergencia para utilizar «rutas alternativas [...] para carga con origen o destino en puertos de Irak, Kuwait, Arabia Saudita (Damman y Jubail), Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán (excepto Salalah)». Este coste extra va de 1.800 a 3.800 dólares por contenedor.
