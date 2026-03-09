Ya ha entrado en vigor: la Seguridad Social permite la jubilación anticipada sin coeficientes reductores a estos trabajadores en Galicia

La edad de jubilación es uno de esos temas que están constantemente en la boca de los ciudadanos. La esperanza de vida aumenta cada año y eso pone en peligro la estructura de un sistema que tiene el umbral de su última parada siempre en el punto de mira.

Durante el pasado 27 de mayo, el Consejo de Ministros anunció la aprobación del Real Decreto 402/2025. La portavoz del organismo en aquel momento, Pilar Alegría, confirmó que un nuevo grupo de trabajadores podrá acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores en su pensión en Galicia y el resto del país. Más tarde, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunciaba la intención de ampliar la norma a más de un millón de trabajadores.

Saiz explicaba que «algunos trabajos se vuelven especialmente duros en los últimos años de vida laboral», por lo que la medida iba dirigida a aquellos empleos a los que se les puede atribuir un impacto negativo en: penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Ahora el Consejo de Ministros ha aprobado el procedimiento para establecer los coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social para estas actividades.

«Un paso adelante en justicia social»

La ministra de Seguridad Social ha afirmado que los datos avalan la existencia de actividades con más accidentes de trabajo y enfermedades profesionales asociadas. En el marco del diálogo social -ha recordado-, el Ejecutivo acordó con las organizaciones sindicales y empresariales diseñar un procedimiento basado en criterios objetivos para que los trabajadores que desempeñan esas actividades puedan anticipar su jubilación.

El cambio, según ha manifestado Elma Saiz, «nos acerca a políticas aprobadas por los países del entorno europeo, como Francia, Austria o Italia, pero sobre todo es un paso adelante en justicia social». Para acreditar que se dan las circunstancias que justifican la aplicación de los coeficientes reductores, se ha establecido una fórmula a partir de indicadores objetivos:

Incidencia de la incapacidad temporal y su duración media.

Fallecimientos.

Incapacidades permanentes.

La ministra también ha indicado que, posteriormente, se elaborará un informe para medir también otros factores como las contingencias comunes o profesionales, la edad y el sexo, la rotación en el trabajo o el tamaño de la empresa. Las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos y, en algunos casos, las propias administraciones públicas serán las encargadas de solicitar la aplicación de los coeficientes reductores a un colectivo concreto. El Ministerio recabará informes de diversos organismos, y una comisión de evaluación con representantes ministeriales y de los interlocutores sociales informará sobre el reconocimiento de los coeficientes. La aplicación de estos conllevará un incremento de la cotización a la Seguridad Social, conforme «al principio de equidad y de justicia contributiva de nuestro sistema», según ha defendido Elma Saiz.