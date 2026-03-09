La empresa MIND Industrial, de Mos, despega en el sector del hidrógeno: «Abre un nicho importante»

MIND Industrial va camino de los 15 años de vida. Sigue ubicada en las mismas instalaciones de Mos, produciendo depósitos a presión y tuberías y con una plantilla que se sitúa en el medio centenar de personas. Lo que sí ha cambiado profundamente en la compañía es su diversificación, tanto en sectores como en el destino de sus productos. La firma gallega logra ya la mitad de su facturación en Oriente Medio, mercado en el que prevén seguir creciendo, y da pasos es industrias con un futuro prometedor como la del hidrógeno. Tras unos primeros pedidos en Francia y Holanda, la compañía ha logrado posicionarse como proveedor de referencia con un proyecto en Marruecos. «Abre un nicho importante», explica Francisco Cordero, director general.

La empresa, más conocida por proyectos vinculados a la producción alimentaria o al sector químico, se encuentra en plena ejecución de un proyecto de tanques de almacenamiento de hidrógeno para la UM6P, la Universidad Politécnica Mohammed VI, con sede en Rabat, si bien el cliente final es OCP Group. Se trata de dos grandes depósitos con capacidad para 100 metros cúbicos que, al contrario que los anteriores contratos logrados en este sector (como uno realizado para Air Liquide), se trata del primero fabricado para guardar H₂ y no para su producción.

El depósito, ya pintado y listo para su envío a Marruecos / MIND Industrial

Además de contar con unos requisitos adicionales respecto a otros, estos depósitos a presión son tan grandes que la planta mosense se les quedó pequeña. Fue en ese momento cuando surgió la oportunidad de colaborar con uno de sus vecinos en O Porriño: Citic HIC Gándara Censa. Así, MIND alquiló un espacio que en ese momento estaba libre en las grandes instalaciones de la calderera pesada, aprovechándolas para el montaje de algunas piezas y el movimiento del depósito. «Colaboraron también con personal propio», indica Cordero, que resalta esta «cooperación de dos empresas gallegas» que no es nueva, pero que puede ir aumentando. «A veces tienen que fabricar piezas que para ellos son pequeñas e igual nosotros sí podemos abordar», recuerda el director general.

El primero de los depósitos está concluido y en ruta para el país africano. Ahora, MIND Industrial piensa ya en el futuro tras firmar «el pedido más importante» hasta la fecha en el sector del hidrógeno. «Si entramos desde el inicio dentro de unos años podremos demostrar lo que hicimos», informa Francisco Cordero, que recuerda que «no hay tantos fabricantes de tanques a presión porque para todo el mundo es nuevo; que se vea que desde Galicia se pueden hacer».

Inspección de uno de los depósitos / MIND Industrial

Sobre la trayectoria hasta el momento, el responsable de la firma señala que está siendo clave la explosión de trabajo en Oriente Medio, zona ahora muy tensionada por los ataques de EE UU e Israel sobre Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. Hace unos años, este mercado solo representaba un 5% de las ventas de MIND y ahora la intención es que supere el 50% actual. «La verdad es que nos hemos especializado en la fabricación de recipientes a presión y hemos aumentado mucho nuestra presencia en Oriente Medio», esgrime. En este sentido, Cordero explica que allí son solo megaproyectos, con dimensiones mucho más grandes que los proyectos en Europa, «que pueden ser más innovadores», concede.

Noticias relacionadas

Con estos mimbres y sus pedidos en firme, MIND Industrial espera poder alcanzar una facturación de 5 millones de euros (ahora están en los 4 millones). Para ello será clave seguir en sus principales áreas de actuación, como son los sectores de refrigeración, químicos u oil & gas (petróleo y gas), pero también despegando en el del hidrógeno. «Es el momento de hacerse un hueco», sentencia Cordero.