CC OO denuncia una «preocupante dejadez» en OP Mobility Redondela sobre salud laboral y el reconocimiento de accidentes

La sección sindical de CC OO en OP Mobility Redondela ha lanzado un comunicado para «denunciar con total claridad» una «preocupante dejadez» en todo lo relacionado con el reconocimiento de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Según explica la central sindical, uno de los aspectos que consideran «especialmente grave» es lo que está ocurriendo con las personas trabajadoras contratadas a través de la ETT Adecco y la actuación de la mutua Fremap. El sindicato sostiene que, de manera reiterada, se están negando o cuestionando contingencias que, a su juicio, tienen un claro origen laboral. También señalan que situaciones similares se estarían produciendo con la mutua MAZ en el caso de personas trabajadoras de la empresa matriz, el proveedor OP Mobility Redondela.

Desde la sección sindical subrayan que la responsabilidad última de lo que sucede en materia de salud laboral corresponde a la propia empresa, que recientemente se hizo con el contrato para el parachoques trasero del futuro Peugeot 2008 de Stellantis Vigo. En este sentido, consideran que la compañía debe garantizar que tanto la ETT como las mutuas cumplan con sus obligaciones y actúen de forma adecuada cuando se producen accidentes o enfermedades derivadas del trabajo.

CC OO también ha querido remarcar que todas las personas que trabajan en la empresa, ya sea como plantilla directa o a través de una ETT, tienen derecho a la protección de su salud y al reconocimiento de sus derechos laborales. «No vamos a permitir que se vuelva a prácticas propias de otros tiempos, donde los accidentes se ocultaban y las enfermedades laborales se negaban para evitar responsabilidades», insiste el sindicato.

El sindicato lidera el comité de empresa con seis delegados, seguido por la CIG, que tiene cinco, y por UGT, que tiene los dos restantes.